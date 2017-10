Giải mã sức hút từ căn hộ cao cấp Sunwah Pearl

Chủ đầu tư dự án, Tập đoàn Sunwah nhận định, 100% các căn hộ sẽ được tiêu thụ hoàn toàn khi dự án chính thức tung ra thị trường, rút ngắn thời gian hơn rất nhiều so với kế hoạch ban đầu.

Lý giải việc các căn hộ Sunwah Pearl hút khách hàng, đại diện Tập đoàn Sunwah cho biết, dự án này được giới kinh doanh bất động sản đánh giá là có nhiều ưu điểm nổi trội mà rất ít dự án có được.

Vị trí trung tâm

Sunwah Pearl tọa lạc ngay tại số 90 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Trong tương lai, vị trí dự án sẽ thuộc khu lõi trung tâm thành phố theo quyết định số 6708/QĐ-UBND của UBND TP.HCM ký ngày 29/12/2012 về Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu trung tâm hiện hữu TP.HCM (930ha).

Từ Sunwah Pearl chỉ mất vài phút di chuyển là vào Quận 1, thông qua đường Nguyễn Hữu Cảnh nối vào đường Tôn Đức Thắng và Lê Thánh Tôn. Nếu muốn đến Quận 2 chỉ cần di chuyển qua cầu Sài Gòn, còn vào khu đô thị Thủ Thiêm thì qua cầu Thủ Thiêm ngay cạnh dự án.

Với các Quận xa hơn như Quận 9, Quận 3, Quận 4, và ngay cả Quận Thủ Đức, cũng chỉ mất tầm 15 phút đi xe. Chưa kể tới, ga tàu metro và bến xe buýt trên sông cũng chỉ cách Sunwah Pearl vài phút đi bộ. Nhờ ưu thế giao thông tiện lợi nên các dự án nằm dọc cung đường Nguyễn Hữu Cảnh như Sunwah Pearl luôn hút khách hàng khi xuất hiện trên thị trường.

Từ các căn hộ Sunwah Pearl phóng tầm mắt chiêm ngưỡng thành phố sôi động và hit thở bầu không khí luôn được gội rửa bằng những làn gió từ sông thổi vào.

Chưa hết, theo quy hoạch giao thông, thành phố sẽ đầu tư cung đường ven sông Sài Gòn bắt đầu từ đường Tôn Đức Thắng đến cầu Sài Gòn có lộ giới 35m, dài 1,1km. Với vị trí nằm giữa trục đường này, cư dân Sunwah Pearl sẽ rút ngắn thời gian khi di chuyển tới trung tâm thành phố và các khu vực lân cận.

Tầm nhìn không giới hạn

Khó có dự án bất động sản nào sở hữu được địa thế đẹp như Sunwah Pearl. Dự án sở hữu bốn mặt tiền khi nằm ngay góc ngã tư của nút giao giữa cầu vượt Ngô Tất Tố nối vào cầu Thủ Thiêm và cắt ngang đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Đây cũng là điểm trống cuối cùng trên cung đường vàng Nguyễn Hữu Cảnh để xây dựng dự án căn hộ ven sông. Ở vị trí này, tất cả các căn hộ Sunwah Pearl đều có tầm nhìn toàn cảnh sông Sài Gòn, hướng về trung tâm Quận 1 và đặc biệt là khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Không gian sống thượng lưu

Dự án gồm một tòa tháp cao 45 tầng và hai tòa tháp 50 tầng, xây dựng trên khu đất rộng 19.000m2, nhưng chỉ có hơn 1.000 căn hộ. Các căn hộ do kiến trúc sư nước ngoài thiết kế theo phong cách hiện đại, ứng dụng nguyên tắc phong thủy riêng biệt cho từng khu chức năng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tạo nên không gian tổng thể hòa hợp giữa con người với thiên nhiên và mang lại sự thịnh vượng cho gia chủ.

Cả ba toà tháp kết nối với nhau tạo nên không gian an cư có kiến trúc sang trọng, được đầu tư tỉ mỉ mang lại không gian như resort nghỉ dưỡng hạng sang, đem đến cho cư dân Sunwah Pearl vị thế đẳng cấp.

Yếu tố chất lượng sống cao cấp được chủ đầu tư chú trọng, điển hình như quần thể tiện ích với khuôn viên xanh rộng hơn 8.000m2, chiếm gần 1/3 diện tích đất dự án.

Mỗi ngày khi bước về nhà, chủ nhân các căn hộ Sunwah Pearl cảm nhận được như mình đang ở trong khu nghĩ dưỡng sang trọng.

Ngay trong nội khu được trang bị đầy đủ các tiện ích từ trung tâm mua sắm đến khu thư giãn với trung tâm thể dục theo tiêu chuẩn 5 sao, nhà hàng, quán café, khu tiệc nướng ngoài trời, hồ bơi vô cực view sông, v.v… và cả hồ bơi, trường học quốc tế hay sân chơi trẻ em.

Dù tọa lạc tại khu trung tâm đông đúc, náo nhiệt, nhưng không gian sống ở Sunwah Pearl quanh năm trong lành, bầu không khí luôn được tuần hoàn bằng những làn gió mát ngoài sông thổi vào. Vì thế, chỉ cần bước vào Sunwah Pearl, cư dân nơi đây dường như được trút bỏ hết mọi mệt mỏi và ồn ào cuộc sống, chỉ còn cảm giác nhẹ nhàng, bình yên.

Sản phẩm của những tên tuổi uy tín

Sunwah Pearl là dự án bất động sản cao cấp gần đây nhất của Tập đoàn Sunwah tại Việt Nam. Với 47 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam, Tập đoàn này đã để lại dấu ấn với những dự án gây tiếng vang như Tòa nhà văn phòng cao cấp Sun Wah Tower (115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM), và khu phức hợp Saigon Pearl (92 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Sunwah Pearl được tư vấn thiết kế ý tưởng bởi EJGA Corp. (Hoa Kỳ), tư vấn thiết kế kiến trúc và cảnh quan bởi Ong&Ong Ltd. (Singapore), đơn vị thi công móng cọc là Bauer Việt Nam Ltd. (Đức) cùng với nhà thầu chính uy tín trong top 3 thế giới – CSCEC Ltd. Được kết hợp từ những tên tuổi uy tín, dự án chắc chắn sẽ trở thành chốn an sinh lý tưởng và là cơ hội đầu tư hấp dẫn, sinh lợi cao, đúng với cái tên “Ngôi nhà của những giấc mơ”.