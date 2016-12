Giải pháp cung cấp nước nóng thông minh cho các công trình

An toàn và tiết kiệm điện năng vượt trội

Hệ thống bơm nhiệt công nghiệp của Mitsubishi Electric hấp thụ 3 phần từ năng lượng thiên nhiên (lòng đất, mạch nước ngầm, sông suối) để làm nước nóng và chỉ dùng một phần từ điện. Theo đó, hệ thống giúp tiết kiệm điện năng gấp 4 lần so với hệ thống làm nước nóng bằng điện trở, đồng thời giảm tới 70% lượng phát thải khí CO2 ra môi trường.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống bơm nhiệt làm nước nóng của Mitsubishi Electric.

Nhờ công nghệ biến tần Inverter, công suất của hệ thống bơm nhiệt có thể tự điều chỉnh năng lượng tiêu thụ phù hợp với từng thời điểm khác nhau trong ngày. Nhiệt độ nước nóng cung cấp cho hệ thống lên đến 65oC đối với hệ thống bơm nhiệt giải nhiệt nước và 70oC đối với hệ thống bơm nhiệt giải nhiệt gió mà không cần gia nhiệt bằng điện trở đảm bảo an toàn cao cho người tiêu dùng, tránh các rủi ro như cháy, nổ, chập điện, quá tải,…

Mitsubishi Electric là nhà sản xuất đầu tiên phát triển dòng sản phẩm dùng môi chất lạnh R407C để cung cấp nước nóng với nhiệt độ lên đến 70℃ - nhiệt độ đủ cao để hạn chế sự sinh sôi của vi khuẩn và nấm gây hại. Hệ thống của sản phẩm còn được bảo vệ hoàn toàn các tác động bên ngoài để chống gỉ sét, chống ăn mòn muối biển, đây là một điểm cộng và tính năng khác biệt không thể tìm thấy tại các sản phẩm thông thường.

Lựa chọn của chuẩn mực 5 sao

Hệ thống bơm nhiệt làm nước nóng của Mitsubishi Electric đáp ứng những yêu cầu khắt khe và đa dụng của tòa nhà điều hành Khách sạn JW Marriott Hà Nội.

Giải pháp cung cấp nước nóng hiện đại hoạt động liên tục cả ngày và đêm đồng thời hoạt động rất tốt trong điều kiện khí hậu ẩm ướt, vùng khí hậu lạnh -20oC. Đây là một trong số ít những máy nước nóng hoạt động tốt và ổn định ngay cả trong những ngày thời tiết nhiều mây và có mưa lớn, phù hợp với điều kiện khí hậu ở Việt Nam. Sản phẩm của Mitsubishi Electric còn có chế độ hoạt động dự phòng và luân phiên đảm bảo độ tin cậy cho hệ thống.

Sự vượt trội của sản phẩm còn thể hiện ở thiết kế rất tinh gọn, dễ vận chuyển bằng thang máy. Bên cạnh đó, việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cũng dễ dàng và nhanh chóng bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Mitsubishi Electric Việt Nam. Điểm tiện lợi khác của hệ thống bơm nhiệt làm nước nóng Mitsubishi Electric khi chỉ cần bảo dưỡng 1 máy so với từng máy nước nóng điện trở thông thường ở từng phòng.

Mitsubishi Electric đã tạo ra bước đột phá lớn khi là nhà sản xuất đầu tiên ở Nhật Bản ứng dụng công nghệ bơm nhiệt vào việc cung cấp nước nóng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Điên hình như khách sạn Park Hyatt Saigon đạt chuẩn 5 sao, được điều hành bởi tập đoàn quốc tế Mỹ Hyatt là một trong những doanh nghiệp đẳng cấp quốc tế đã chọn hệ thống bơm nhiệt làm nước nóng của Mitsubishi Electric thay thế cho hệ thống làm nước nóng cũ. Sản phẩm còn được trang bị rộng rãi trong các dự án khách sạn cao cấp như JW Marriott Hà Nội, IBIS Saigon Airport, Queen Ann Nha Trang… và các khu nghỉ dưỡng, bệnh viện, căn hộ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, truy cập http://www.mitsubishi-electric.vn.

A.D

Theo Trí thức trẻ