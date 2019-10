Giải pháp đầu tư tại Waterpoint của Nam Long thu hút giới đầu tư

Sản phẩm nhà đất giá trị hấp dẫn từ góc nhìn của nhà đầu tư



Từ trước đến nay, những dự án nhà thấp tầng vẫn luôn là sản phẩm được nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư miền Bắc ưu tiên hàng đầu bởi quan niệm "nhà đất" là sản phẩm đầu tư chắc chắn, khả năng sinh lời, thanh khoản linh hoạt hơn hẳn so với các loại hình sản phẩm bất động sản khác xét trong giỏ hàng đầu tư.

Sở hữu loại hình bất động sản này, người đầu tư tương đối yên tâm do lượng tìm kiếm những căn nhà này cho nhu cầu ở thực khá cao, đặc biệt nhu cầu mua nhà đất tại các khu đô thị sinh thái luôn trong trạng thái "xếp hàng dài" để đăng kí quyền mua như một số dự án đã nổi. Nhu cầu mua để kinh doanh cũng rất sôi động, nhất là ở những khu vực đang thu hút các chuyên gia trong nước và quốc tế tới làm việc. Người mua có thể khai thác nhiều mục đích khác nhau như cho thuê mặt tiền, cho thuê từng tầng, ngăn phòng cho thuê hoặc cho thuê cả căn để phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Hầu hết các khu đô thị "hot" đều có mức giá tăng lên đáng kể từ lúc mở bán cho tới khi khu đô thị ở giai đoạn hoàn thiện đi vào hoạt động. Do vậy, các nhà đầu tư sản phẩm nhà đất ở những dự án như vậy hoàn toàn yên tâm về khả năng thanh khoản cũng như tiềm năng sinh lời.

Khảo sát cho thấy thời gian vừa qua, bất động sản phía Tây Nam TP.HCM đang có biên độ tăng giá bình quân khoảng 30-50%/năm, những điểm nóng có khi tăng gấp đôi. Nổi bật là từ khi dự án Waterpoint khởi công vào giữa năm 2018, khu vực xung quanh đã hình thành mặt bằng giá mới, giá tăng lên 1.5 – 2 lần so với trước đây.

Hơn nữa, sản phẩm nhà thấp tầng vẫn được định giá cao về khả năng lưu giữ tài sản ổn định, chống được trượt giá, lạm phát.

Sản phẩm nhà đất tại khu đô thị sinh thái Waterpoint thoả hai yếu tố là làm chủ dòng tiền và giá trị thu về trong lương lai. Xét ở khía cạnh làm chủ dòng tiền, với pháp lý minh bạch, hình thức pháp lý sở hữu lâu dài nhưng lại được tung ra thị trường với tổng mức đầu tư chỉ từ 2,3 tỷ đồng (chưa VAT), đồng nghĩa với vốn đầu tư ban đầu chỉ 700 triệu (30% giá trị căn), việc dự án Waterpoint được đánh giá cao về tính thanh khoản là điều dễ hiểu.

Ngoài ra, xét về tiềm năng sinh lời trong tương lai, bất động sản ven sông như dự án Waterpoint luôn hứa hẹn mở ra một cánh cửa vàng cho nhà đầu tư. Điều này được khẳng định trong khảo sát do gachvang.com thực hiện: "Yếu tố ven sông đang là tiêu chí hàng đầu tạo nên giá trị BĐS, thậm chí có thể làm tăng thêm 10-20% giá trị thực, kích thích các chủ đầu tư chen chân làm dự án".

Sự hội tụ của những lợi điểm nổi trội

Waterpoint khẳng định mình là sản phẩm "được săn đón" trên thị trường khi phát triển bởi Tập đoàn Nam Long - một nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại khu vực phía Nam. Dự án với tổng diện tích quy hoạch 355 ha nhanh chóng trở thành lời khẳng định "chắc như đinh đóng cột" cho phương án sinh lời của nhà đầu tư. Theo nhận định của những nhà đầu tư chuyên nghiệp và giới chuyên môn, sức hút của dự án là điều dễ hiểu khi nhìn lại hàng loạt lợi điểm nổi trội mà không phải dự án nào trên thị trường cũng có được trong bối cảnh thị trường đan xen nhiều diễn biến.



Đầu tiên, không ngoại lệ, một trong những tiêu chí hàng đầu để định giá giá trị của dự án chính là vị trí. Bằng tọa độ vàng "thế ven sông - khơi thông thịnh vượng", nằm ngay ở cửa ngõ kinh tế là TP. HCM và Đồng bằng sông Cửu Long vốn là 2 vùng động lực kinh tế cấp Quốc gia, dự án được hưởng lợi trọn vẹn những giá trị vượt bậc về hạ tầng, cơ sở vật chất, tiềm năng tăng giá, động lực phát triển trong tương lai gần.

Tiếp đến là lợi điểm hoàn toàn khác biệt về tầm vóc của dự án khi được chủ đầu tư ấp ủ, tỉ mỉ trong từng chi tiết từ chiến lược cho đến những khâu triển khai. Với tham vọng kiến tạo một "quần thể đô thị thông minh bền vững", trở thành hấp lực đối với nhà đầu tư khắp mọi miền Tổ quốc, Nam Long đã tiến hành quy hoạch bài bản, xây dựng hệ thống tiện ích toàn diện "all in one" (tất cả trong một) với những loại hình đầu tư đa dạng như nhà phố vườn, biệt thư đơn lập, biệt thự song lập… Thậm chí, chủ đầu tư đã mở một cuộc thi lên ý tưởng và quy hoạch tầm Quốc tế với sự tham gia và góp mặt của đông đảo chuyên gia nhằm thu được kết quả tốt nhất trước khi bắt tay vào thực hiện dự án.

Là chủ đầu tư nhiều kinh nghiệm, Nam Long hiểu được phát triển bền vững cũng là gắn bó chặt chẽ với những giá trị xanh. Với Waterpoint, Nam Long khéo léo truyền tải thông điệp về một hệ sinh thái biệt lập với không gian khoáng đạt, gần gũi với thiên nhiên trong mọi chi tiết từ quy hoạch cho đến tiện ích. Bao quanh dự án là 6 lớp vườn - 6 hệ thống công viên như một lá phổi xanh quang hợp, hấp thụ nguồn năng lượng tự nhiên cùng gần 6km đường sông Vàm Cỏ Đông huyền thoại. Địa thế sông nước, mây trời hòa hợp không chỉ mang lại nền móng bền vững cho quy hoạch, mà còn mang lại sức khỏe và tụ hội tài lộc, vượng khí.

Bao quanh dự án là 6km sông Vàm Cỏ Đông huyền thoại

Ngoài ra, uy tín của chủ đầu tư Nam Long và cái bắt tay với những đơn vị hàng đầu thế giới và Việt Nam là bảo chứng chất lượng cho nhà đầu tư trước khi quyết định xuống tiền. Có thể điểm qua một vài cái tên đình đám với nhiều năm kinh nghiệm, được vinh danh tại các giải thưởng toàn cầu như đơn vị quy hoạch tổng thể Conybeare Morrison (Australia); TWOG (Vietnam); đơn vị tư vấn hạ tầng Aurecon (Hà Lan); đơn vị thiết kế công trình Swan & maclaren (Singapore); đơn vị tư vấn cảnh quan Lascal (Nhật); đơn vị tư vấn phát triển JLL; CBRE; Savills.

Với tất cả những lợi thế ấy, Waterpoint nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của các nhà đầu tư khi vừa ra mắt thị trường.