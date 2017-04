Giám đốc BV Ung bướu "tiết lộ" vị thuốc gối đầu giường cho bệnh nhân ung thư

Hỗ trợ nhiều phương pháp

TS, BS Hoàng Đình Chân – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt cũng không nhớ được đã chữa trị cho bao nhiêu người. 30 năm trong nghề phẫu thuật lồng ngực, những bệnh phổi tại Bệnh viện Phổi trung ương và Bệnh viện K trung ương, TS Chân cho biết, với bệnh nhân ung thư nếu điều trị tốt và kết hợp với các phương pháp điều trị hỗ trợ khác cũng rất tốt.

TS Chân nhớ ngày còn làm ở Bệnh viện Phổi trung ương, ông đã tiếp xúc và trực tiếp mổ, điều trị cho rất nhiều bệnh nhân ung thư phổi, nhìn họ sống khoẻ sau phẫu thuật ông cũng thấy vui.

TS Chân tâm sự, bình thường ông thấy cuộc sống của người bệnh bị ung thư phổi ngắn quá. Tuy nhiên, những bệnh nhân ung thư sống 5 năm sau mổ do chính tay bác sĩ Chân trực tiếp mổ cũng khá nhiều.

Bác sĩ Chân từng trực tiếp mổ cho ông Đặng Đình Hưng - cha của NSND Đặng Thái Sơn nổi tiếng thế giới với cây đàn piano. Ông Hưng đã kéo dài cuộc sống tới 14 năm sau mổ.

Hay ca mổ của anh trai của một nhà báo được bác sĩ Chân thực hiện hơn 20 năm nay vẫn rất khoẻ, hỏi ra thì vị này thường xuyên sử dụng thêm các bài thuốc trong dân gian như tam thất .

TS Chân kể, bí quyết của ông Hưng đơn giản chỉ là sống khoẻ và ăn tam thất hàng ngày. Với các bác sĩ chuyên khoa ung bướu như TS Chân thì việc kết hợp các loại thuốc đông y để nâng cao thể trạng cho bệnh nhân trong điều trị ung thư là điều cần thiết.

TS Chân kể, có nhiều bệnh nhân bị ung thư họ kể họ dùng tam thất và sống không bệnh lâu năm, sau này họ mất vì các bệnh khác mà không phải là bệnh ung thư.

TS Tạ Chi Phương – trưởng khoa Hoá chất Bệnh viện Hưng Việt tâm sự, đừng nói bệnh nhân ung thư không được sử dụng các thuốc đông y, nói như vậy cũng không tốt.

Với bệnh nhân ung thư ngoài những thuốc đặc trị, có thể sử dụng tam thất để tăng tính nhạy cảm của mô ung thư, từ đó có thể sử dụng ít thuốc đặc trị hơn, như vậy sẽ ít gây độc hại hơn cho người bệnh. Nhưng nhấn mạnh rằng tam thất cũng không thể thay thế hoàn toàn thuốc đặc trị ung thư.

Ngoài ra, trong đông y có nhiều bài thuốc như tam thất, xạ đen… rất tốt để bổ trợ cho sức khoẻ trong quá trình điều trị. Quan trọng, TS Phương nhấn mạnh là thuốc có nguồn gốc rõ ràng, không có tạp chất, cũng không nên lệ thuộc chủ yếu vào nó mà chỉ coi đó là hỗ trợ.

Tam thất

Tam thất tiêu u

Nói về tam thất, lương y Bùi Hồng Minh – Nguyên chủ tịch hội Đông y quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, tam thất trong đong y rất tốt, nó có tác dụng tiêu u nên được nhiều người sử dụng để hỗ trợ điều trị ung thư.

Có thể cho vào các món ăn hoặc uống nước tam thất pha mật ong cũng tốt.

Theo lương y Minh, quan niệm của Đông y, tam thất có vị ngọt, hơi đắng, tính ấm. Có 2 loại công dụng chủ yếu một là chỉ huyết, tán ứ giảm sưng, giảm đau.

Vị này thường được dùng trong các loại xuất huyết ví dụ như phối hợp với các vị sa sâm, sao sơn chi, hoàng cầm, bạch cập, hạnh nhân, tù bà diệp, ngẫu tiết có thể sử dụng trong khái huyết. Phối hợp với các vị sinh bạch, trúc nhự, hoàng cầm than, bạch cập, tiêu thần khúc, ô tặc cốt, tiên hạc thảo, sa tâm thổ được dung trong chứng thổ huyết.

Phối hợp với các vị bạch mai căn, đại tiểu sao chi tử, bạc hà than, huyết dư than, ngân hoa than được dung trong chứng nục huyết. Tiểu kế than, đằng tâm than, dịa địa hoàng được dung trong niệu huyết phối hợp với các vị phòng phong, địa du than, cù mạch, mao căn than, xích thạc chi, hoè hoa, tiểu ké, đằng tấc.

Bột tam thất trộn mật ong

Tam thất vừa có tác dụng chỉ huyết lại vừa có tác dụng ứ huyết, tiêu sưng mà giảm đau thường dùng phối hợp với các vị nhũ hương, một dược, cốt toái bổ, xuyên tục đoạn, huyết kiệt, dùng trong chứng vấp ngã, tổn thương ứ huyết sung tím vừa có thể uống lại có thể dùng bên ngoài.

Dùng tam thất tán bột rắc vào miệng vết thương hoặc trộn đều đắp lên miệng vết thương vừa chỉ huyết, giảm sưng, giảm đau rất tốt.

