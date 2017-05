Giám đốc quản lý danh mục QLQ Bảo Việt: Cổ phiếu ngân hàng sẽ tăng trưởng tốt trong năm 2017

Thị trường chứng khoán bước vào tháng năm với nhiều nỗi lo của nhà đầu tư khi mà tháng 5 là tháng người ta hay gọi là "sell in May and go away".

Thế nhưng, dường như tháng 5 năm nay đã khác. Qua nửa tháng 5, thị trường chứng khoán có vẻ đã tạo được nhiều cơ hội cho nhà đầu tư hơn là lấy đi tiền của họ. Dòng tiền cũng ồ ạt chảy vào thị trường.

Trong bối cảnh này, chúng tôi có trao đổi với ông Nguyễn Đức Lương – Giám đốc Quản lý Danh mục – Công ty Quản lý Qũy Bảo Việt (BVFED) để biết thêm định hướng đầu tư của một quỹ đã chiến thắng thị trường trong quý đầu năm.

Thưa ông, quý 1 vừa qua, Qũy đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) đã bất ngờ vươn lên vị trí số 2 về hiệu quả hoạt động trong các quỹ mở cổ phiếu trên thị trường, nhờ yếu tố nào mà quỹ đạt mức tăng trưởng bứt phá đó?

Tính đến hết Quý I/2017, Quỹ BVFED đạt mức tăng trưởng NAV là 10,46% so với thời điểm cuối năm 2016. Sở dĩ Quỹ BVFED đạt được kết quả khả quan như vậy trong Quý I/2017 một phần nguyên nhân quan trọng là do chúng tôi đã tập trung vào việc dự báo và nắm bắt đúng xu hướng tăng giá của thị trường trong Quý I và Quý II , từ đó duy trì được cơ cấu danh mục có tỷ trọng cổ phiếu cao. Kinh nghiệm cho thấy, việc cơ cấu lại danh mục một cách liên tục thường dẫn đến sụt giảm hiệu quả của danh mục, kể cả trong bối cảnh thị trường tăng điểm.

Danh mục đầu tư của Quỹ BVFED được chia làm hai phần chính là phần lõi (core) và phần gia tăng (satellite). Theo chiến lược của chúng tôi, phần lõi sẽ được đầu tư mô phỏng theo biến động của rổ cổ phiếu VN30 nhằm bám sát những giai đoạn tốt của thị trường, trong đó chúng tôi tăng hoặc giảm tỷ trọng (overweight hoặc underweight) một số cổ phiếu trong danh mục so với tỷ trọng chuẩn của VN30 tùy theo nhận định về xu hướng biến động giá của các cổ phiếu trong rổ. Phần gia tăng được tập trung vào 1 số cổ phiếu ngoài VN30 đáp ứng các tiêu chí đầu tư nhất định nhằm mang lại hiệu quả vượt trội cho quỹ. Dựa trên kinh nghiệm đánh giá và dự báo về kết quả kinh doanh của các cổ phiếu này, chúng tôi đã cải thiện đáng kể hiệu suất của phần danh mục gia tăng để từ đó góp phần tăng hiệu quả chung cho cả danh mục.

Tăng trưởng NAV trong Quý I/2017

Mục tiêu của quỹ trong quý 2/2017 như thế nào? Dự kiến tăng trưởng bao nhiêu % và danh mục tập trung những ngành nghề/ dòng cổ phiếu nào?

Trong Quý II, mục tiêu ưu tiên của quỹ BVFED là đạt được mức tăng trưởng trên 10%. Những cổ phiếu có mức tăng trưởng tốt với xu hướng ổn định vẫn được quỹ chú trọng; trong đó dòng tài chính ngân hàng vẫn được kỳ vọng có mức tăng trưởng tốt trong năm 2017, ngoài ra Dược phẩm cũng được coi là dòng cổ phiếu khá hấp dẫn. Trong năm 2017, câu chuyện về dòng cổ phiếu Bất động sản (BĐS) được nhắc đến khá thường xuyên, do vậy có thể chúng tôi sẽ nghiên cứu một số doanh nghiệp triển vọng. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh việc đầu tư vào dòng cổ phiếu BĐS đòi hỏi quản lý danh mục phải bám rất sát thị trường để có quyết định phù hợp.

Quỹ nhận định ra sao về thị trường chứng khoán tháng 5? Liệu cơ hội kiếm lãi có nhiều không và đặc biệt, hiện tượng “sell in may” có xảy ra?

Theo nhận định của chúng tôi, trong năm nay hiện tượng “Sell in may” khó có thể xảy ra do hiệu quả của các doanh nghiệp thể hiện trong Q1/2017 khá tốt. Thị trường BĐS thực tế vẫn đang trong quá trình tăng giá mạnh và được hỗ trợ rất tốt do các hệ thống hạ tầng liên tục được nâng cấp hòan thiện. Ngoài ra các tin tức về vĩ mô, câu chuyện thăng hàng thị trường cũng là một yếu tố giúp cho thị trường tăng điểm.

Trong tháng 5 này, nhà đầu tư nên để ý đến dòng cổ phiếu gì và nên tránh những cổ phiếu có đặc điểm gì?

Đối với tháng 5 chúng tôi nhận định các dòng như tài chính ngân hàng, dược, cao su và các bluechips có kết quả kinh doanh tốt nên được tập trung chú ý. Trong khi đó, dòng sắt thép và dòng dầu khí là các dòng có kết quả kinh doanh trung bình nhưng giá đã tăng khá mạnh, nên xem xét kỹ khi đưa ra quyết định đầu tư.

Phương Chi

Theo Trí thức trẻ