Giảm giá nhiều, doanh số xe lắp ráp bất ngờ vượt xe nhập khẩu

Theo công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) ngày 12/9, doanh số bán hàng của toàn thị trường Việt Nam đạt 22.099 xe, tăng 7% so với tháng trước đó. Trong đó, xe du lịch chiếm 12.568 chiếc (tăng 12%), xe thương mại 8.687 chiếc (tăng 2%), xe chuyên dụng 844 chiếc (giảm 14%).

Xét về nguồn gốc xuất xứ, trong tháng 8/2017, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 15.494 xe, tăng 5% so với tháng trước. Trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 6.605 xe, tăng 12% so với tháng trước.

Tuy nhiên tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2017, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước vẫn giảm 11%, trong khi xe nhập khẩu tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đánh giá của các chuyên gia ô tô, thị trường ô tô tháng 8/2017 khởi sắc hơn tháng trước. Tuy nhiên, nếu so với doanh số cộng dồn trong 8 tháng của năm 2016, doanh số toàn thị trường vẫn giảm 6%. Doanh số tụt giảm một phần do tâm lý chờ đợi sang năm 2018 để mua ô tô giá rẻ.