Giảm giá sâu cho 30 căn hộ The One Saigon cuối cùng tại trung tâm Quận 1

Vị trí nhiều người ao ước được sở hữu

Đại diện Hiệp hội BĐS TP.HCM cho biết trong hàng trăm dự án được định vị ở phân khúc cao cấp chưa có mấy dự án thực sự đạt đến đỉnh cao. Theo ông Marc Townsend – Tổng Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam – với mức tiêu thụ ấn tượng như hiện nay và giá cả được cải thiện thì giai đoạn tăng trưởng của thị trường BĐS nói chung và phân khúc căn hộ cao cấp nói riêng đã chuẩn bị vào mộ chu kỳ tăng trưởng mới.

The One Saigon được xem là địa chỉ có giá trị tài sản tăng cao qua thời gian ở TP.HCM khi có 3 mặt tiền tiếp giáp với các đường Ký Con, Đặng Thi Nhu và Lê Thị Hồng Gấm ở khu trung tâm Q.1.

Từ vị trí của toà nhà, chỉ mất chưa đầy 1 phút là có thể tiếp cận tất cả các tiện ích của khu trung tâm Q.1, nên không phải lo lắng tình trạng ngập nước, kẹt xe… đang là căn bệnh trầm kha của TP.HCM. Đặc biệt, khi tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên hoàn thiện trong 2018, việc đi lại của cư dân càng trở nên thuận tiện hơn bởi cửa vào Metro chỉ cách toà nhà chưa đến 200m, sát nhà ga Bến Thành.

Dự án là một khu phức hợp thương mại và chiều chuộng khách hàng từng nhu cầu tinh tế và sang trọng bậc nhất, từ quầy bar giữa trời, hồ bơi trên đỉnh toà nhà cho đến góc nhìn thành phố toàn cảnh 360 độ. Từ nơi làm việc cho đến nơi ăn uống, từ khu giải trí đến chỗ nghỉ ngơi, chủ nhân căn hộ luôn ở giữa những dòng chảy sôi động của nền kinh tế đất nước.

Cơ hội tốt sở hữu BĐS cao cấp

Tại The One Saigon, với mức giá hiện nay cho 30 căn hộ còn lại ở mức 3.600 – 4.000 USD/m2 (82 – 92 triệu đồng/m2) với diện tích mỗi căn từ 49,5 – 85,7 m2 so với thời gian đầu có mức giá 5.500 – 6.000 USD/m2 (110 – 120 triệu đồng/m2) chủ dự án đã giảm giá rất sâu nhằm thoát khỏi các dự án bất động sản và tập trung chính trong lĩnh vực F&B vốn là lĩnh vực cốt lõi của Capella Holdings.

Đây có lẽ là cơ hội cho nhiều người đang muốn đầu tư vào phân khúc căn hộ cao cấp tại khu trung tâm. Bởi The One Saigon là 1 dự án đã hoàn thiện, được Bộ Xây dựng bình chọn là 1 trong 40 công trình chất lượng cao nhất trong cả nước khi hoàn thành và được quản lý bởi CBRE, vốn là tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực quản lý toà nhà và dịch vụ cao cấp cho cư dân căn hộ.

Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, ngân hàng hạn chế việc cho vay các dự án bất động sản hình thành trong tương lai thì The One Saigon vô cùng thuận lợi khi mua căn hộ thì chủ nhân được ngân hàng Vietcombank tài trợ cho vay từ 70% - 90%/ giá bán căn hộ, miễn phí trả lãi trong 12 tháng đầu.

Tính chất pháp lý là tiêu chí quan trọng cuối cùng để định vị đẳng cấp căn hộ. The One Saigon lại là nơi cuối cùng tại khu trung tâm Quận 1 được xác lập chủ quyền quan trọng này… “Việc mua căn hộ The One Saigon được cầm ngay sổ hồng chứng nhận quyền sở hữu vĩnh viễn chính là thước đo tốt nhất định vị phân khúc cao cấp của dự án”, đại diện chủ đầu tư cho biết.

Cơ hội đầu tư lợi nhuận cao

Hiện nay, căn hộ tại dự án The One Saigon giá mua 5,5 tỉ đồng, nhưng có thể đạt mức cho thuê từ 1.400 - 1.650 USD/tháng (32 - 38 triệu đồng). Đặc biệt, trong vài năm qua, khi công nghệ phát triển kinh doanh căn hộ ngắn hạn online trực tiếp từ người chủ sở hữu đến tận người có nhu cầu thuê.

Qua đó, việc ứng dụng công nghệ trong khai thác căn hộ cho thuê đã đạt hiệu quả lớn về doanh thu và chủ sở hữu căn hộ có thể đạt mức từ 2.400 – 3.000 USD/tháng/ căn hộ tùy diện tích (53 - 68 triệu đồng).

Như vậy, với số tiền đầu tư vào mua căn hộ tại vị trí vàng khu lõi trung tâm, ngoài việc giá trị căn hộ tăng dần theo thời gian, thì việc cho thuê hàng năm có thể tạo ra khoản thu từ 8% - 15% so với số vốn đầu tư ban đầu tùy theo hình thức mà chủ sở hữu căn hộ kinh doanh ngắn hạn hay cho thuê ổn định lâu dài thuần túy. Điều này càng khẳng định sức hấp dẫn của The One Saigon.

Cũng vì thế, chủ đầu tư sẵn sàng cam kết thuê lại từ 2 năm trở lên với giá cao để khai thác căn hộ dịch vụ (1.300 USD/tháng (khoảng 30 triệu đồng) cho căn hộ 1 phòng ngủ, 1.600 USD/tháng (khoảng 37 triệu đồng) cho căn hộ 2 phòng ngủ, được quản lý căn hộ theo tiêu chuẩn 5 sao nên khách hàng khi đặt bút ký hợp đồng mua căn hộ thì sẽ nhận ngay tiền thuê.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày Thống nhất đất nước, chủ đầu tư còn tặng trọn bộ nội thất cao cấp và có những chính sách hấp dẫn dành cho khách hàng mua căn hộ.

Hotline: 093 419 1838 - 091 626 77 88 Địa chỉ: 45 - 47 Đặng Thị Nhu, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM T: 08 7303 8888 | F: 08 7303 7777 | www.theonesaigon.vn.

A.D

Theo Trí thức trẻ