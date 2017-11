Gian lận thẻ ngân hàng: Thống đốc nói Việt Nam còn an toàn hơn nhiều so với thế giới

Sáng nay 17/11, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng tiếp tục đăng đàn trả lời các câu hỏi của đại biểu đưa ra cuối giờ chiều ngày 16/11.

Mở đầu phiên trả lời chất vấn, Thống đốc cho biết, liên quan đến cho vay vốn nhà ở xã hội mà đại biểu đã hỏi, NHNN đã bố trí 4 ngân hàng thương mại cùng với Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), nhưng việc triển khai còn chưa làm được. Hiện NHNN đã chỉ đạo NHCSXH có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch đầu tư bố trí 500 tỷ và NHCSXH tự huy động 500 tỷ để thực hiện chương trình này trong năm 2018.

Về câu hỏi nên chăng kéo dài Nghị định 67 mà đại biểu đặt ra, Thống đốc cho biết, NHNN đã có văn bản chỉ đạo các NHTM tại 28 tỉnh, TP ven biển tiếp tục thực hiện Nghị định đến hết 31/12/2017. Việc điều chỉnh, bổ sung nghị định Chính phủ đã giao Bộ NN&PTNT triển khai và sẽ sớm trình lên Chính phủ.

Về giải pháp khắc phục tình trạng gian lận thẻ ATM mà một vị đại biểu đặt câu hỏi, theo Thống đốc, việc gian lận thẻ là xảy ra trên khắp thế giới. Một thống kê cho thấy các giao dịch thẻ năm 2015 của thế giới bị gian lận thanh toán lên đến 21 tỷ USD, tức cứ 100 USD giao dịch thì thiệt hại khoảng 7 cent, tương đương 0,07%. Còn ở Việt Nam tình trạng gian lận chỉ bằng 1/3 mức bình quân của thế giới, nhưng gần đây cũng có gia tăng hành vi gian lận.

Nguyên nhân, theo Thống đốc có từ nhiều phía. Từ phía ngân hàng, hệ thống ATM bị cài đặt hệ thống sao chép dữ liệu, gây thiệt hại cho chủ thẻ; trong bảo mật thông tin cũng còn những lỗ hổng. Về phía người tiêu dùng, bị lộ thông tin đã để kẻ gian chiếm đoạt. Về phía những tổ chức thẻ thì còn có một số tổ chức còn cấu kết với đối tượng xấu để thực hiện gian lận.

Vừa qua NHNN đã xây dựng quy định trong việc thực hiện an toàn giao dịch thẻ cũng như trách nhiệm của các TCTD về bồi thường. Trên cơ sở quy định này, các tổ chức tín dụng đã thực hiện tốt, chẳng hạn như ứng tiền cho khách hàng trước trong khi chờ đợi cơ quan điều tra vào cuộc, miễn lãi suất trong thời gian chờ xử lý...

Giải pháp của ngành ngân hàng thời gian tới để hạn chế tình trạng này, theo Thống đốc, là tập trung hoàn thiện về pháp lý, an ninh, an toàn, đặc biệt chuyển từ công nghệ thẻ từ sang thẻ chíp, và áp dụng bảo mật an toàn thông tin; tăng cường công tác giám sát thanh tra hoạt động thẻ…