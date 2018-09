Giang hồ núp bóng công ty đòi nợ thuê

Ngăn chặn biến tướng

. Đà Nẵng: Công an TP Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường rà soát nhằm phát hiện kịp thời và ngăn chặn các đối tượng liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê và cho vay tiền với lãi suất cao.

. Quảng Nam: Theo Công an tỉnh Quảng Nam, hiện băng nhóm tội phạm từ các địa phương khác đến địa bàn tỉnh hoạt động núp bóng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay tín dụng ngày càng nhiều. Đã có nhiều vụ phạm tội, vi phạm pháp luật có dấu hiệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, xiết nợ, đòi nợ theo kiểu "xã hội đen".

. Cần Thơ: Công an TP Cần Thơ đang trấn áp tội phạm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê trên địa bàn với lãi suất từ 30%-60%/tháng.

Kiểm tra các công ty đòi nợ

Năm 2017, các cơ quan chức năng TP HCM đã kiểm tra 28 lượt doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ, phạt hành chính 13 trường hợp với tổng số tiền hơn 91 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm như: sử dụng nhân viên không đúng điều kiện tiêu chuẩn; hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự mà không có giấy chứng nhận.

Khó cấm!

Đến thời điểm này, Bộ Tài chính vẫn đang lấy ý kiến các bên liên quan về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 104 của Chính phủ về việc kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Đối với kiến nghị của UBND TP HCM, Bộ Tài chính cho biết sẽ tổng hợp xem xét trong quá trình lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định (sửa đổi) nêu trên.

Theo Bộ Tài chính, các doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 104, chủ yếu vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ và vi phạm về an ninh trật tự xã hội. Đặc biệt, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước còn mờ nhạt, chỉ khi xảy ra các vụ việc thì lực lượng công an mới tham gia xử lý để ổn định an ninh, trật tự xã hội.

Bộ Tài chính cũng chỉ rõ trong Nghị định 104 hiện hành, trách nhiệm của Bộ Công an chưa được quy định, lực lượng công an lại không có thẩm quyền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Do đó, đòi hỏi phải có quy định rõ ràng hơn để kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, đồng thời cần nâng cao vai trò của lực lượng công an trong việc quản lý nhà nước đối với hoạt động này.

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cho rằng việc cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ là không hợp lý, bởi trên thế giới loại hình này hoạt động phổ biến. Ở nhiều nước trên thế giới, không chỉ khách hàng cá nhân hay các công ty mà ngân hàng cũng sẽ giao khoán cho các công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ làm nhiệm vụ thu hồi nợ thay họ. Nhiều công ty đòi nợ có nhân lực, kinh nghiệm có thể gây áp lực, sử dụng biện pháp cứng rắn nhưng trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Luật sư Trần Tuấn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng không thể cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ bởi hoạt động này diễn ra nhiều năm nay, đã có khung pháp lý để quản lý, hiện Bộ Tài chính đang sửa đổi để hoàn thiện hơn. "Rất nhiều cá nhân, tổ chức không có đủ thời gian, khả năng để đi đòi nợ, họ có thể ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện việc này. Đó là quyền của người dân và dịch vụ này thỏa mãn những yêu cầu của thực tế. Cơ quan quản lý nên nhìn trên góc độ tích cực, không vì một số biến tướng mà cấm hẳn hoạt động này" - luật sư Tuấn Anh nêu.

Trước một số ý kiến cho rằng để giải quyết vay nợ, người dân có thể khởi kiện ra tòa thay vì tìm đến các công ty đòi nợ thuê, luật sư Trần Tuấn Anh cho biết đưa vụ việc ra tòa cũng chưa bảo đảm hoàn toàn là người dân có thể thu hồi nợ, bởi còn phụ thuộc vào quá trình thi hành án. Khi đưa vụ việc ra tòa có thể kéo dài hàng năm, nhiều bản án liên quan đến thu hồi nợ đã không thi hành được nên người dân không mặn mà.

