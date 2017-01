Giáo sư Đông y: Mất ngủ đừng uống thuốc quá lâu, chỉ dùng 1 củ tỏi là trị được

Càng ngày càng có nhiều người mắc chứng mất ngủ ở nhiều mức độ khác nhau, đa số bệnh nhân bị nặng mới đến bệnh viện để khám điều trị. Điều này thật đáng tiếc.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra mất ngủ, có thể do môi trường, do sinh lý, do tác dụng phụ của thuốc...

Giáo sư Hác Vạn Sơn, Trưởng khoa Đông y, Đại học Trung Y Bắc Kinh, Trung Quốc, là chuyên gia Đông y hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe - dưỡng sinh chia sẻ phương pháp tự nhận biết chứng mất ngủ và cách điều trị phù hợp.

Theo lý thuyết, nguyên nhân gây mất ngủ có thể là do có sự viêm nhiễm trong cơ thể, sự mất cân bằng âm dương, lục phủ ngũ tạng có vấn đề trục trặc như bị hư hỏng yếu ớt hoặc khí huyết không lưu thông. Hãy xem, bạn mất ngủ là do nguyên nhân nào để chọn cách điều trị tương ứng.

Muốn thành công không thể không dựa vào một giấc ngủ ngon

Doanh nhân nổi tiếng Vương Thạch từng chia sẻ với tạp chí "Tuần san Kinh tế Trung Quốc" rằng, các bạn đều biết rằng làm doanh nhân hay kinh doanh thì căng thẳng rồi. Nhưng chúng tôi trông có vẻ như không lo lắng gì. Đó là do chúng tôi đã duy trì một giấc ngủ tốt trong cuộc sống đầy căng thẳng này.

Trong kinh doanh, mọi thứ đều thay đổi không thể đoán định trước, vì thế, giữ một giấc ngủ tốt, giữ bình tĩnh là bí quyết để kinh doanh thành công.

Trong một lần chia sẻ về bí quyết thành công, CEO của Alibaba, ông Trương Dũng từng nói rằng, một trong những bí quyết quan trọng nhất của ông là dù có phải sống trong bao nhiêu áp lực đi chăng nữa, vẫn phải giữ một giấc ngủ thật tốt.

Ví dụ như vậy để thấy rằng, chất lượng giấc ngủ là vô cùng quan trọng với sức khỏe và tuổi thọ.

CEO của Alibaba, ông Trương Dũng quan niệm: Muốn thành công phải có một giấc ngủ ngon.

Nhưng trong bối cảnh hiện nay, đáng báo động là chất lượng giấc ngủ rất thấp, nhiều người thiếu ngủ nghiêm trọng, hoặc nhiều người chưa coi trọng giấc ngủ và tuân thủ việc đi ngủ đúng giờ.

Trong một bài viết gần đây trên Tân hoa xã (TQ) cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới đã tiến hành một khảo sát tại 14 quốc gia, với 15 cơ sở khám chữa bệnh, hỏi 25.916 bệnh nhân thì có tới 27% người gặp vấn đề với giấc ngủ.

Trên thực tế, mất ngủ có thể gây tác động tiêu cực rất lớn đến chất lượng cuộc sống, nhưng một số lượng đáng kể bệnh nhân không được chẩn đoán và điều trị hợp lý.

Theo thống kê, tỉ lệ người mắc chứng mất ngủ tại một số nước trên thế giới như Mỹ có tới 32%, tại Anh có 10 -14%, Nhật Bản có 20%, Pháp có 30% người được khảo sát mắc chứng mất ngủ.

4 biện pháp hiệu quả đối phó với triệu chứng mất ngủ

Mỗi lần bị mất ngủ, bạn cần phải để ý xem nguyên nhân mất ngủ của mình xuất phát từ đâu. Để từ đó có thể áp dụng biện pháp can thiệp phù hợp nhất.

Theo Giáo sư Sơn, có 4 biện pháp đối phó cụ thể như sau.

1. Người mất ngủ do đầu óc căng thẳng, suy nghĩ quá nhiều

Trước khi ngủ khoảng 2 giờ đồng hồ, bạn có thể dùng 2-4 tép tỏi tươi giã nát, quấn vào vải hoặc khăn xô rồi dán vào huyệt Dũng tuyền , tại gan/lòng bàn chân.

Do tỏi có thể gây kích ứng da, nên không phải ai cũng có thể tùy tiện sử dụng. Vì thế, tùy vào thể trạng của bạn để quyết định dán tỏi trong bao lâu, có người dán 30 phút nhưng có người dán 2,5 giờ đồng hồ. Dán lâu thì hiệu quả sẽ cao hơn.

Tốt nhất, bạn nên thử dán 1 chút, kiểm tra sự an toàn của da rồi mới dán lâu dài. Dán xong, tháo bỏ, rửa chân đi ngủ. Đây là cách bạn có thể cảm nhận được giấc ngủ đến nhanh một cách rõ ràng. Khi lên giường, giữ cho trạng thái thanh thản, không suy nghĩ.

2. Người mất ngủ do mộng mị, ngủ không yên giấc, đặc biệt là trẻ em

Dùng một chút hạt Ngô thù du (thuộc loài cửu lý hương -Tetradium ruticarpum) tán thành bột rồi trộn đều với giấm ngũ cốc sau đó dán vào huyệt Dũng tuyền ở vị trí 1/3 trước gan bàn chân.

Đây là hợp chất rất nhẹ, không gây kích ứng da, vì vậy bạn có thể dán vào lòng bàn chân để qua đêm, sáng sớm hôm sau ngủ dậy tháo ra sửa sạch chân là được.

Cây ngô thù du tươi

Cây ngô thù du khô

Hạt ngô thù du khô tán thành bột mịn

Dán một lượng bột trộn dấm ngũ cốc vào gan bàn chân

3. Người mất ngủ do chân lạnh, ngủ cả đêm dậy chân vẫn không ấm lên

Trong trường hợp này bạn nên áp dụng biện pháp ngâm chân trước khi ngủ. Đun nước nóng khoảng 40 độ, rồi ngâm hai bàn chân vào nước ấm. Ngâm đến khi nước nguội hoặc cảm thấy ra chút mồ hôi nhẹ thì dừng.

Lưu ý rằng, cách làm này không phù hợp với người mắc bệnh tiểu đường , hoặc bị ra mồ hôi nhiều khi ngâm chân.

Thực hiện việc ngâm chân đều đặn sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn với bàn chân ấm áp, thoải mái dễ chịu.

4. Người bị mất ngủ do ít vận động

Điều này có thể khiến bạn khó tin, nhưng những người ngồi nhiều, ít vận động cũng có nguy cơ mắc chứng mất ngủ rất cao. Chính vì vậy, nếu bạn là người vận động ít, hãy lưu ý việc xoa bóp bắp chân trước khi ngủ.

Cách tốt nhất là bạn nên vận động một chút với những bài tập phù hợp, giấc ngủ sẽ đến với bạn nhanh chóng mà không cần phải dùng tới viên thuốc nào cả.

Cách đơn giản nhân là bạn chà xát 2 bàn chân vào nhau khoảng 20 phút trước khi ngủ, mọi rắc rối sẽ được cải thiện đáng kể. Hãy nhớ rằng, tập thể dục là cách tốt nhất để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Giấc ngủ chiếm 1/3 thời gian sống của mỗi người, bạn cần phải duy trì một giấc ngủ tốt thì mới hy vọng có sức khẻo tốt và nâng cao tuổi thọ.

Giáo sư Hác Vạn Sơn, Trưởng khoa Đông y Đại học Trung Y Bắc Kinh Trung Quốc, là tác giả của nhiều cuốn sách Đông y nổi tiếng bán chạy tại Trung Quốc.

