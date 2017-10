Giáo viên công tác 37 năm, lương hưu 1,3 triệu đồng: Bộ GD&ĐT kiến nghị sửa luật

Hiện nay, những trường hợp lương hưu thấp như cô giáo mầm non ở Hà Tĩnh không phải là cá biệt, mà phổ biến do thang bảng lương của ngành thấp so với yêu cầu. Bộ GD&ĐT đang kiến nghị sửa luật.