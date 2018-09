Giới đầu tư chuộng shophouse trong khu đô thị khép kín cao cấp

Lợi nhuận đầu tư cao, phù hợp tích lũy dài hạn

Trong các phân khúc bất động sản, shophouse là loại hình nhà ở vừa thuận tiện để kinh doanh, vừa là hình thức đầu tư tích lũy tài sản đồng thời là không gian sống lý tưởng giữa khu thương mại sầm uất. Với khả năng thanh khoản tốt, lợi nhuận từ đầu tư cao và ổn định, dễ cho thuê, shophouse nhanh chóng trở thành hiện tượng hút giới kinh doanh và đầu tư.

So với đất nền và chung cư, nhà liền thổ thương mại sở hữu những ưu điểm vượt trội, thích hợp với tâm lý ăn chắc mặc bền của người Việt. Shophouse có nhiều giá trị về lợi ích như vừa có thể dùng để ở, vừa cho thuê và hơn nữa có tính pháp lý rõ ràng, an toàn, hiệu quả. So với các loại hình bất động sản gắn liền với đất, nguồn cung shophouse tại Tp.HCM ngày càng ít, shophouse toạ lạc trong các khu dân cư cao cấp.

Hầu hết, tại các dự án quy hoạch có shophouse đều chỉ chiếm từ 1 – 3% tổng số lượng sản phẩm. Loại hình này luôn ghi nhận nguồn cầu cao hơn cung, nhất là ở những nơi có vị trí đẹp. Nhu cầu sở hữu nhà để cho thuê lại, mua bán, kinh doanh luôn tăng nên lợi nhuận hàng tháng tốt hơn so với những loại hình khác. Vốn đã giá trị, lại còn ít ỏi, shophouse vì thế cũng được lòng nhà đầu tư và khách hàng.

Trong phân khúc này, dòng sản phẩm shophouse tọa lạc tại các khu compound cao cấp là sản phẩm được ưu chuộng hơn hẵn bởi không chỉ sở hữu ưu thế về lượng khách hàng ổn định sẵn có từ quy mô dân số, cùng với lượng khách từ các khu dân cư lân cận, nhà đầu tư còn được tận hưởng những tiện ích hạ tầng đồng bộ trong quy hoạch chung của khu đô thị, sở hữu môi trường sống tốt, chất lượng sống cao, dân trí văn minh, an ninh an toàn - những điều không phải nhà phố truyền thống nào cũng có.

Theo tính toán từ các chuyên gia đầu ngành, doanh thu từ việc cho thuê shophouse luôn cao, với tỷ lệ khai thác từ 8-12%/năm. Thậm chí mức lợi nhuận này có thể gia tăng hơn 10% - 15%/năm khi được xây dựng trong các khu đô thị với lượng khách hàng gia tăng ổn định. Dòng tiền do sản phẩm này mang lại cao hơn hiệu suất cho thuê của căn hộ chung cư, gửi ngân hàng đồng thời ít rủi ro hơn vàng hay chứng khoán. Sở hữu shophouse là sở hữu một tài sản đa chức năng có giá trị sinh lời lâu dài.

Villa Park Passion nhận được nhiều sự quan tâm từ giới đầu tư

Là giai đoạn 2 của khu biệt thự sinh thái Villa Park do MIKGroup triển khai, với quy mô chỉ 20 căn shophouse sở hữu ưu thế đa chức năng dùng để kinh doanh và để ở. Villa Park Passion nhận được nhiều sự quan tâm từ giới đầu tư không chỉ vì là số ít của thị trường mà còn nhờ sở hữu lợi thế nổi bật.

Án ngự tại mặt tiền đường lớn Bưng Ông Thoàn, thuộc phường Phú Hữu, kết nối quận 9 với KĐT Thủ Thiêm, nơi sôi động về bất động sản cao cấp, quy tụ nhiều dự án nhà phố, biệt thự, đất nền và căn hộ. Vị trí Villa Park Passion như một trung tâm, mà xung quanh là các trục đường lớn tỏa đi các hướng, liên kết thông thuận với quận 1, quận 2 và cả các tỉnh thành lân cận.

Cũng nhờ tọa lạc ngay trung tâm của khu compound cao cấp Villa Park, Villa Park Passion luôn duy trì được lượng khách hàng ổn định với hơn 90% cư dân Villa Park thuộc cộng đồng thượng lưu giàu có đã chuyển vào sinh sống. Chưa kể, dự án cũng sẽ là điểm đến của lượng khách hàng lớn có nhu cầu mua sắm, giải trí ngay tại các khu dân cư kề cận và từ các tỉnh thành như Bình Dương, Đồng Nai đổ về. Ngoài ra, Villa Park Passion còn sở hữu đặc quyền an ninh khép kín, tiện ích đồng bộ và giao thông thuận lợi.

Để đảm bảo yếu tố sinh lợi tốt cho Villa Park Passion, CĐT đã tính toán và xem xét kỹ lưỡng tới sự cân bằng dân số, cân bằng dịch vụ, tiềm năng kinh doanh và kết nối giao thông. Lối quy hoạch này giúp dự án vừa tối ưu tính kết nối cộng đồng, vừa gia tăng tiềm năng kinh doanh của các tuyến phố thương mại đồng thời đảm bảo cư dân có thể dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích, dịch vụ. Dự án không chỉ mang đến những giá trị thương mại mà còn mang đến không gian sống thư thái cho cư dân.

Với sự cân bằng giữa không gian sống, không gian thương mại và các khu vực tiện ích công cộng, Villa Park Passion xứng đáng được đánh giá là một trong những dự án đáng để sống và đầu tư khu Đông hiện nay.