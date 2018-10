Giới đầu tư quan tâm những căn biệt thự cuối cùng tại Vinhomes Riverside – The Harmony

Hãy bắt đầu bài viết với một câu chuyện ở Vinhomes Riverside:

Năm 2013, một khách hàng đã mua căn biệt thự Hoa Lan 6 tại Vinhomes Riverside với giá 18 tỷ. Đó là một biệt thự đơn lập, lô góc tuyệt đẹp với tầm view thoáng đãng, nhìn thẳng ra mặt sông rộng lớn. Đến nay, căn biệt thự đã được định giá lên đến 36 tỷ. Chính chủ nhân Hoa Lan 6 cũng có phần bất ngờ với giá trị tài sản mà mình sở hữu, đồng thời tự hào vì quyết định đúng đắn cách đây 5 năm.

36 tỷ thực sự là một số tiền lớn nhưng người chủ vẫn chần chừ chưa muốn bán dù nhận được nhiều lời đề nghị hỏi mua từ dân môi giới. Tiếc nuối là cảm giác của chủ nhân. Một phần vì căn biệt thự quá đẹp, vẻ đẹp độc bản, tinh tế nhuốm sắc cổ điển ở Vinhomes Riverside.

Giống như bạn mua đồ sưu tầm vậy, anh nói, những mặt hàng cổ, độc, đỉnh thì giá trị thực của chúng không hẳn dựa trên giá trị sử dụng. Là một người có kinh nghiệm trong giới tài chính, chủ nhân hiểu được rằng, trong tương lai, sự độc đắc sẽ mang đến cho căn biệt thự của anh nói riêng và Vinhomes Riverside nói chung những giá trị đầu tư vượt mong đợi.

Vào ngày 25/09/2018, Vinhomes thông qua quyết định tăng giá 20% những căn còn lại của Vinhomes Riverside giai đoạn một. Đây là mức tăng chưa có tiền lệ và áp dụng ngay, không hồi tố.

Quyết định tăng giá này thật ra lại vô cùng hợp lý, nhằm điều chỉnh cho mức giá nguồn hàng từ chủ đầu tư ở Hoa Sữa, Hoa Phượng phù hợp với giá thị trường, để song hành cùng những sản phẩm như ở Hoa Lan 6.

Với việc tăng giá tới 20%, mặt bằng giá mới thấp nhất của những căn biệt thự cuối cùng tại Vinhomes Riverside giai đoạn 1 sẽ không dưới 100 triệu/m2 đất.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng, Vinhomes Riverside hay Vinhomes Riverside – The Harmony chỉ dành cho giới thượng lưu với nhu cầu ở, không phải là sản phẩm đầu tư. Quan điểm đó, cần được khẳng định là thiếu sót.

Thứ nhất, mua một căn biệt thự để cả gia đình có thể tận hưởng cuộc sống tiện nghi, hoàn mỹ, hẳn là bạn đã đầu tư cho các giá trị sống, giá trị tinh thần vô giá.

Thứ hai, có những doanh nhân dù không có quá nhiều vốn cũng vẫn tìm cách thửa cho mình một dinh cơ ở Vinhomes Riverside. Họ không chỉ đầu tư cho giá trị sống mà còn tạo dựng lên hình ảnh đầy tin cậy và đẳng cấp với đối tác, khách hàng. Và từ Vinhomes Riverside, công việc kinh doanh của họ cứ thế phát triển.

Thứ ba, từ câu chuyện của chủ nhân căn biệt thự Hoa Lan 6 để thấy, giá trị đầu tư hữu hình mà bất động sản Vinhomes Riverside đem lại là vượt trội và bền vững, chẳng cần đến những cơn sốt hầm hập như ở Nha Trang hay Phú Quốc.

Nhận định từ giới đầu tư Vinhomes cho thấy, mức tăng giá của Vinhomes Riverside là hợp lý. Khu đô thị có nhiều điểm nhấn đẳng cấp, không dành cho số đông. Khi số lượng người giàu có thu nhập triệu đô tăng mạnh, nhu cầu sở hữu những siêu biệt thự như ở đây sẽ tăng cao.

Bên cạnh đó, nếu không có nhu cầu để ở, các căn biệt thự Vinhomes Riverside cũng là kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn. Lượng khách quốc tế sinh sống và làm việc lâu dài tại Việt Nam có nhu cầu thuê ở Vinhomes Riverside rất cao, với mức giá cho thuê lên tới 5.000 – 8.000 USD/tháng, ổn định trong 5 năm. Chỉ cần mua cho thuê, nhà đầu tư vẫn đủng đỉnh thu đều đặn trăm triệu hàng tháng mà vẫn sở hữu một sản phẩm tăng giá bền vững và vượt trội.

Cần nói thêm, khi đường trên cao Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở hoàn thành và cầu Trần Hưng Đạo được thông quan, trục đường từ Vinhomes Riverside đến trung tâm thành phố trở thành trục đường đắt giá bậc nhất, những căn biệt thự Vinhomes Riverside và The Harmony chắc chắn sẽ lại tăng giá rất cao.

Hoa Sữa và Hoa Phượng vừa tăng giá lên 20%, nhưng vẫn còn đó những cơ hội đầu tư có một không hai khi sở hữu những căn biệt thự tại Vinhomes Riverside - The Harmony.

