Giới thượng lưu thế giới chi hàng tỷ đồng cho một đêm ở những khách sạn xa hoa bậc nhất này

Hình ảnh bên trong căn phòng tại những khách sạn đắt nhất thế giới này sẽ khiến bạn không khỏi trầm trồ về độ sang trọng, các trang thiết bị hiện đại và giá phòng một đêm cũng khiến chúng ta ngỡ ngàng.

7. The Villa La Cupola ở khách sạn Westin Excelsior – 30.000 USD

Villa La Cupola là tầng thứ 5 và 6 tại khách sạn Westin Excelsior. Nó chiếm diện tích khoảng 1.100 mét vuông, là một trong những dãy phòng sang chảnh bậc nhất châu Âu.

Ban công sang trọng với bảy bậc thang cho khách sử dụng để tắm nắng hoặc ngắm sao đêm hoặc có thể nhìn toàn cảnh đêm của thành phố Roma xinh đẹp.

Thiết kế phòng khách độc đáo với mái vòm, hoa văn chạm gỗ Ý Walnut độc đáo, dàn âm thanh độc đáo, công nghệ nghe nhìn hiện đại, có bếp riêng và phòng ăn sang trọng.

Cầu thang riêng được lát bằng đá cẩm thạch, phòng tập gym được trang bị những dụng cụ tốt nhất, phòng tắm hơi và bể sục sẽ tạo cho du khách cảm giác thoải mái và thư giãn.

Du khách nghỉ tại đây sẽ được thưởng thức hơn 160 loại rượu vang trắng và đỏ của Ý.

6. Khách sạn dành cho tổng thống, Cala di Volpe – 33.000 USD

Khách sạn Cala di Volpe là nơi mà các vị tổng thống của Ý đến và hưởng thụ ngày cuối tuần bên gia đình.

Nơi đây có ban công tuyệt đẹp, nơi sưởi nắng lý tưởng, phòng xông hơi, khu tập thể dục, sân thượng lớn và hồ bơi đầy tiện nghi.

Cách trang trí nội thất đơn giản nhưng độc đáo kết hợp với phong cảnh tuyệt đẹp, thơ mộng nơi đây đã là chủ đề cho nhiều tác phẩm nghệ thuật tại nước này.

Du khách có thể lựa chọn sử dụng phòng với hai hoặc ba phòng ngủ thoải mái với kích thước giường của vua thời phòng kiến để tận hưởng kỳ nghỉ.

5. Royal Suite ở The St. Regis Saadiyat Island Resort - 35.000 USD

Thật không ngoa khi nói về Abu Dhabi trong danh sách khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới. Royal Suite là một trong những số đó.

Phòng tại đây, du khách có thể sẽ tiêu tốn 35.000 USD với 2.100 mét vuông.

Với lối kiến trúc tiếp xúc với đại dương, bạn sẽ được chìm đắm trong màu xanh của biển, sương biển, sự kết hợp với màu xanh hoàn hảo. Phòng được trang bị với TV LED khổng lồ, spa và phòng tắm hiện đại sẽ khiến bạn không thất vọng khi chi một số tiền lớn như vậy.

4. Caesars Palace Pool Villas, Las Vegas – 35.000 đến 40.000 USD

Las Vegas thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới với tất cả mọi tầng lớp với hệ thống vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng.

Nhắc đến Las Vegas là nhắc đến Caesars Palace, khu tổng hợp nghỉ dưỡng cao cấp và sòng bạc nổi tiếng thế giới.

Caesars Palace cung cấp cho gia đình bạn địa chỉ khu biệt thự sân vườn tuyệt vời với hồ bơi xung quanh. Du khách đến đây sẽ được thưởng thức những dịch vụ tốt nhất, cao cấp nhất của thế giới.

Với vẻ ngoài là hình ảnh cung điện Grecian đẹp lộng lẫy, nội thất theo phong cách Ba Tư và cách trang trí đồ đạc theo phong cách Tây Ban Nha cũ sẽ mang lại cho bạn kỳ nghỉ thoải mái, nhẹ nhàng mà sang trọng.

3. Ty Warner Penthouse ở The Four Seasons Hotel, New York - 60.000 USD

Ty Warner Penthouse mang lại cho bạn cảm giác giản dị mà ấm áp mà không thể có ở bất cứ nơi nào.

Những căn hộ với cách bài trí nội thất sang trọng được thiết kế bởi Peter Marino và I.M. Pei, kiến trúc sư nổi tiếng tại New York. Du khách sẽ được đưa đón với tài xế riêng trên chiếc xe Rolls-Royce Phantom và ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt vời của Manhattan

2. Royal Penthouse Suite ở The Hotel President Wilson – 75.000 USD

Khách sạn Wilson là địa chỉ quen thuộc của những người nổi tiếng và những chính trị gia có tầm ảnh hưởng. Royal Penthouse Suite nằm tại tầng 8 và 9 của khách sạn, giúp bạn có thể có cái nhìn toàn cảnh hồ Geneva. Một phòng ốc có 2 phòng tắm tuyệt vời, hai phòng ngủ hiện đại trang bị TV 103 inch, thang máy riêng và có thiệt bị bảo mật tối đa. Bạn sẽ không bao giờ quên được những trải nghiệm sang trọng khi tới căn phòng sang trọng nhất thế giới này.

1. Grand Penthouse ở The Mark – 90.000 đến 100.000 USD

Grand Penthouse là căn phòng đắt nhất thế giới cho tới thời điểm hiện tại. The Mark là một khách sạn tại Upper East Side của Manhattan. Nơi đây có lẽ là dành cho giới thương lưu bậc nhất thế giới.

Căn hộ có hai tầng, sáu phòng tắm hiện đại, một phòng ăn lớn và năm phòng ngủ được trang bị các thiết bị tiên tiến nhất, bộ giường xa hoa của Ý, TV – HD điều khiển tự động.

Sân thượng là nơi lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời, bữa tiệc sang trọng. Nơi đây chính là biểu tượng của Manhattan.

Hoài Trần

Theo Trí thức trẻ/Therichest