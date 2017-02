Giống cây trồng Trung Ương lãi kỷ lục từ khi niêm yết, EPS đạt 11.492 đồng

CTCP Giống cây trồng Trung Ương (Vinaseed - mã chứng khoán NSC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và cả năm 2016.

Riêng quý 4/2016, doanh thu chỉ xấp xỉ cùng kỳ, đạt 434,6 tỷ đồng, tăng 8 tỷ đồng so với quý 4/2016, trong khi giá vốn hàng bán giảm được 22,5 tỷ đồng, còn 246,5 tỷ đồng. Do vậy lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt trên 188 tỷ đồng, tăng hơn 30 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính không đáng kể, chi phí tài chính giảm nhẹ. Bên cạnh đó, các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không có nhiều biến động nên Vinaseed lãi trước thuế 81,12 tỷ đồng, tăng 74% so với lợi nhuận đạt được quý 4/2015. Lợi nhuận sau thuế thu về 73,44 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2016, Vinaseed đạt 1.329 tỷ đồng doanh thu, tăng 6% so với năm 2015 và vượt 4% kế hoạch cả năm. Nhờ giá vốn giảm sâu, nên Giống cây trồng Trung Ương lãi gộp hơn 501 tỷ đồng, tăng 46 tỷ đồng so với năm 2015.

Doanh thu tài chính không có nhiều biến động trong khi chi phí tài chính giảm được 12 tỷ đồng, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ. Trong năm, công ty đã thay đổi cách ghi nhận chi phí khấu hao nhà kho, máy móc phục vụ chế biến, đóng gói sản phẩm từ chi phí bán hàng chuyển sang giá thành sản phẩm. Chi phí bán hàng trong năm phát sinh thêm các khoản mục chi phí đóng gói, điện gần 9,8 tỷ đồng và chi phí quảng cáo, phát triển sản phẩm 7,5 tỷ đồng.

Những yếu tố trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt trên 193 tỷ đồng, tăng 23% so với lợi nhuận đạt được năm 2017 và mới chỉ hoàn thành 97% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm mà ĐHCĐ giao phó (200 tỷ đồng).

Tuy chưa hoàn thành kế hoạch, nhưng số lãi 193 tỷ đồng đạt được năm 2016 cũng là mức lãi kỷ lục sau 10 năm niêm yết trên thị trường chứng khoán của Vinaseed.

Tính đến cuối năm 2016, tổng cộng tài sản công ty đạt 1.496 tỷ đồng, giảm 60 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn hơn 140 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.085 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu gần 153 tỷ đồng.

Hải Minh

Theo InfoNet/NSC