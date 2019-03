Giữ mồm giữ miệng - biểu hiện cơ bản nhất về sự chân thành, tín đức và thành công của một người có trí tuệ

Câu chuyện thứ nhất:

Trong rừng sâu, loài nhím từ lâu đã là món ngon ưa thích của loài cáo nhưng khổ nỗi thân nhím đầy lông sắc nhọn nên cáo không thể nào ra tay chén thịt.

Nhím với Quạ là đôi bạn tốt, Quạ vô cùng ngưỡng mộ bộ áo giáp trên người Nhím.

Trước những lời nịnh hót của Quạ, Nhím không kìm lòng được bèn bộc bạch rằng: "Thực ra, tôi cũng có điểm yếu. Đó là khi tôi cuộn mình lại, dưới bụng tôi sẽ có một cái mắt nhỏ, nếu như thổi vào cái mắt nhỏ đó, tôi sẽ bị buồn mà duỗi người ra"

Nói xong, Nhím nhắc đi nhắc lại với Quạ rằng phải giữ bí mật giúp nhím. Quạ thề sống thề chết sẽ tuyệt đối không bán rẻ bạn bè.

Không lâu sau, Quạ rơi vào móng vuốt của Cáo. Để giữ mạng sống của mình, Quạ đã nói với Cáo điểm yếu của Nhím. Và kết quả mà chúng ta đều đoán ra, Nhím nhanh chóng trở thành mồi ngon của Cáo.

Là kẻ nào gây nên cái chết thê thảm của Nhím đây?

Chúng ta có thể nói rằng là Quạ đã phản bội Nhím. Nhưng nếu như Nhím không tiết lộ bí mật của mình, thì Cáo làm sao có thể biết được?

Vì cái mồm mà làm hỏng bao nhiêu việc. Cho nên mới nói môn học khó nhằn nhất của con người đó chính là: "Giữ mồm giữ miệng"

Bởi vậy, trước khi tiết lộ bí mật gì đó, xin hãy quan sát và suy nghĩ thật kỹ lưỡng.

Câu chuyện thứ hai:

Xung quanh chúng ta có rất nhiều người thích mang kế hoạch của mình đem khoe với mọi người trước khi thực hiện.

Hoa cô bạn đại học của tôi. Đầu năm đã tự lập ra cho mình một kế hoạch vĩ đại đó là mỗi tuần đọc một cuốn sách, viết 2 bài văn hay. Giảm 15 cân trong vòng 3 tháng và quyết tâm xuất bản sách sau một năm.

Hoa mang kế hoạch lớn lao đó khoe trên nhóm bạn bè của mình với dòng status: "Hãy lấy ước mơ làm động lực quyết không phụ tuổi thanh xuân".

Lúc mới đầu, chủ nhật tuần nào Hoa cũng đăng ảnh, đăng status check in mạng xã hội: Nào là hôm nay đọc sách gì? Chạy được bao nhiêu km? Cộng thêm hai bài văn mỗi tuần, đầy đủ mọi thứ giống như kế hoạch.

Bạn bè thì nhau like, bình luận. Vui mừng cho Hoa vì cô ấy thực sự quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Nếu cứ tiếp tục kiên trì như vậy, ngày mà ước mơ của Hoa thành hiện thực sẽ chẳng còn bao xa nữa.

Ngày tháng cứ qua đi như thế, mỗi người đều phải tự xoay vần với cuộc sống của mình. Sự nhiệt tình, quan tâm ủng hộ dành cho kế hoạch của Hoa không còn được như trước nữa.

Hơn 3 tháng sau, tôi đột nhiên nhớ đến Hoa. Tôi rất muốn biết tình hình gần đây của cô ấy. Không biết kế hoạch của Hoa thực hiện đến đâu rồi?

Tôi tò mò vào trang cá nhân của Hoa. Tôi ngạc nhiên khi phát hiện những hình ảnh và dòng status của Hoa đã ngừng đăng tải từ một tháng trước. Tôi thầm nghĩ chắc là cô ấy đã thay đổi kế hoạch của mình từ công khai sang thầm kín.

Tôi chủ động inbox nói chuyện. Hoa kể, kế hoạch của cô chỉ duy trì được 2 tháng thì phá sản. Nguyên nhân là do chạy bộ mãi mà chẳng giảm được cân nào. Bài viết cũng không thu hút được mấy người đọc. Hoa chán nản, hoang mang sau khi kế hoạch sôi hỏng bỏng không.

Có bao nhiêu người trong chúng ta giống như Hoa. Khoe khoang kế hoạch hừng hực như một ngọn lửa rồi lại chìm sâu dưới đáy biển lạnh lẽo như một viên đá nặng.

Người thực sự giỏi sẽ không bao giờ nói điều vô nghĩa. Họ sẽ lặng lẽ lập kế hoạch và hành động chăm chỉ.

Những người thùng rỗng kêu to, khoe khoang kế hoạch thực ra là đang chỉ thổi phồng sự thiếu xót về khả năng đối mặt với khó khăn, trở ngại một cách độc lập của mình. Những người như vậy, sẽ không có đủ động lực để tịnh tiến.

El Winster Lima đã từng nói: "Ai có lý tưởng cuộc sống và có kế hoạch để thực hiện nó, thì người đó luôn biết giữ im lặng. Ngược lại, ai không có được điều này thì người đó sẽ chỉ biết luyên thuyên về nó".

Một người có kế hoạch là việc tốt, tuy nhiên kế hoạch thường không bắt kịp sự thay đổi. Từ việc lập ra kế hoạch cho đến thực hiện mục tiêu. Giữa chúng phải trải qua những biến số gì, chúng ta đều không thể lường trước hết được.

Những người thực sự có tu dưỡng chân chính sẽ biết cách giữ kế hoạch trong lòng, giữ thái độ lặng lẽ và bước đi vững vàng để thực hiện lý tưởng.

Trước khi thực hiện kế hoạch phải nhìn trước ngó sau quan sát và suy ngẫm. Đó chính là sự tôn trọng lớn nhất với chính mình. Nếu không, kế hoạch bất thành, rất có khả năng sẽ tự biến mình trở thành trò cười cho người khác.

Câu chuyện thứ ba:

Chưa rõ chân tướng sự việc, xin hãy giữ im lặng

Trong cuốn tiểu thuyết "Tình yêu thời thổ tả- Love in the Time of Cholera" của Gabriel Garcia Marquez có câu: Họ kín miệng như bưng, là bởi họ biết rằng thận trọng từ lời nói cho đến hành động là việc lớn có liên quan đến sự sống cái chết.

Có một số người thường tùy tiện buông lời bình luận, phỉ bảng người khác trước khi biết rõ chân tướng sự việc. Họ không bao giờ nghĩ đến việc sẽ gây ra những hậu quả như thế nào cho đối phương.

Những kẻ đưa chuyện, chẳng qua chỉ là tạo dựng niềm vui cho mình dựa trên nỗi đau của người khác. Cười trên sự đau khổ của người khác.

Chắc hẳn chúng ta chưa thể quên được cái chết thương tâm của người cha bị người khác hiểu lầm là bắt cóc trẻ con. Trong khi đứa bé lại chính là con đẻ của anh. Nếu như chúng ta có thể bình tĩnh xác minh sự việc, thì có lẽ sẽ không có ai phải chết oan uổng.

Những năm gần đây chúng ta đều thấy quá nhiều vụ bê bối. Đặc biệt là thời đại internet ngày nay, dư luận nổi trôi trở thành lỗ xoáy của cảm xúc xã hội. Rất nhiều vụ việc đáng tiếc đã xảy ra. Nhiều người chưa xác minh rõ sự việc đã tung tin bôi nhọ người khác trên mạng xã hội. Khiến họ bị dư luận chỉ trích, sống không bằng chết.

Đầu lưỡi mềm mại cũng có thể cắt đứt gân cốt của con người. Lời nói có khi còn có sức sát thương mạnh hơn cả bạo lực. Miệng lưỡi thế gian có thể nung chảy kim loại, có sức hủy diệt vô cùng khủng khiếp.

Sức mạnh của tiếng nói dự luận thực sự có thể nấu chảy kim loại, hủy diệt sự sống

Trước khi hiểu rõ chân tướng sự việc thì giữ im lặng là bài học giáo dục tu dưỡng cơ bản nhất của một con người. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết rằng sự vô tri và ngu ngốc của mình sẽ mang lại cho người khác biết bao đau khổ và tổn thương.

Những người thực sự thông minh và có trí tuệ, họ sẽ không dễ dàng tin vào những lời đồn nhảm. Không can dự, phát tán. Và thực sự sẽ kín miệng như bưng.

Câu chuyện thứ tư:

Người xưa có câu: "Bí mật một khi đã được nói ra tức là đã ra đến cửa, sau đó sẽ lan truyền khắp thế giới". Nếu ai đó muốn giữ bí mật, trước hết phải tự mình giữ mồm giữ miệng.

Đối với bí mật của người khác, nếu chúng ta không thể kín mồm kín miệng. Sẽ chỉ khiến họ thực sự thất vọng và mất niềm tin vào chúng ta.

Nguyên tổng thống Mỹ ông Franklin D. Roosevelt lúc còn ở hải quân, có một người bạn hỏi dò ông về việc Hải quân Hoa Kỳ xây dựng căn cứ tàu ngầm trên một hòn đảo ở Caribbean. Roosevelt nhìn xung quanh như thể sợ sự chú ý của người khác và sau đó hỏi nhẹ: "Anh có thể giữ bí mật không?"

Người bạn trả lời: "Có thể, tất nhiên có thể! Tôi sẽ giữ kín như bưng"

Ông liền cười và nói: "Vậy thì tôi cũng có thể, tôi cũng sẽ giữ kín như bưng".

Giữ được bí mật mà người khác giao phó cho mình là biểu hiện cơ bản nhất về sự chân thành, tin tưởng và tín đức của một người.

Bên cạnh chúng ta luôn có một kiểu người, có sở trường chuyên nghe ngóng bí mật của người khác. Coi việc tuyên truyền bí mật của người khác là niềm vui. Kiểu người này cuối cùng chắc chắn sẽ bị thiên hạ ruồng bỏ.

Kỷ Hiểu Lam có ghi lại một câu chuyện trong "Duyệt Vi thảo đường bút ký" rằng: Tại Thương Châu có người mù họ Thái, vô tình kết giao được với ông lão họ Phố. Ông Phố mỗi khi có thời gian đều cùng người mù họ Thái uống rượu nói cười.

Lâu dần, người mù họ Thái này phát hiện ra ông Phố không phải người mà là yêu tinh trên núi hóa thành. Nhưng do chuyện trò tâm đầu ý hợp nên cũng không kiêng nể gì.

Nơi đây có một người vì ngoại tình mà bị bắt lên quan phủ. Mọi người thi nhau bàn tán xôn xao. Có người nói đúng có chuyện đó. Có người lại nói người này vô tội, bị vu cáo hãm hại.

Lúc ông Phố ghé chơi, người mù họ Thái kể lại câu chuyện. Rồi ngỏ ý rằng: " Ông có tài ngoại cảm thấu hiểu, sao không bộc bạch đôi lời?"

Ông Phố nghe xong vô cùng tức giận nói " Tôi đây là người tu đạo, làm sao có thể can dự, dò xét chuyện riêng của người khác?"

Phòng nhiều cửa sinh gió, người nhiều lời ắt có họa.

Hãy nghĩ xem, nếu như chúng ta không thể giữ bí mật cho người khác. Vậy thì cũng đừng nuôi hi vọng người khác giúp đỡ chúng ta những lúc khốn khó.

Ngược lại những người biết tôn trọng người khác, giữ bí mật cho người khác. Cuối cùng rồi cũng sẽ nhận được sự tôn trọng lòng tin từ họ.

Đừng bao giờ mang bí mật nói cho gió nghe, bởi gió sẽ thổi nó đi khắp rừng sâu.

Không tiết lộ bí mật của mình là kỹ năng, bản lĩnh không thể thiếu của một người có khả năng làm việc lớn và được trọng dụng.

Giữ mồm giữ miệng là bài học khó nhất của mỗi người.

Người xưa có câu: Người có đức thì kiệm lời, kẻ khuất tất mới đa ngôn. Người có tu dưỡng đạo đức thì lời nói mộc mạc, không bình luận bừa bãi, nói năng cẩn trọng. Còn có người tâm can xáo trộn, phiền não, dễ thể hiện ra bên ngoài là thích nói nhiều, nói nhảm.

Nếu ý thức được hậu quả khôn lường của việc nhiều lời. Trước khi nói hãy tự hỏi mình ba điều:

Thứ nhất: Lời mình nói đều đã được xác nhận là sự thật hay chưa?

Thứ hai: Lời mình nói đều xuất phát từ ý tốt không?

Thứ ba: Lời mình nói có thể giúp cải thiện tình hình hiện tại không?

Nói là bản năng, giữ mồn giữ miệng là tu dưỡng đạo đức, im lặng là trí huệ.

Làm tốt việc của mình, giữ gìn cái miệng của mình. Giữ mồm giữ miệng thực sự là môn học khó nhất trong cuộc đời mà không phải ai cũng có thể làm được.