Global Finance vinh danh 30 ngân hàng tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2017

Best Bank là giải thưởng do Global Finance sáng lập từ năm 1994, được tổ chức bình chọn hàng năm với các ứng viên là những ngân hàng đến từ 150 quốc gia tại nhiều khu vực trên thế giới như: Châu Phi, Châu Á Thái Bình Dương, Trung và Đông Âu, Châu Mỹ Latinh, Trung Đông, Nam Mỹ và Tây Âu. Các ứng viên được bình xét theo các tiêu chí nghiêm ngặt do Global Finance đặt ra như: sự tăng trưởng về tài sản, khả năng sinh lời, phạm vi địa lý, mối quan hệ chiến lược, sự phát triển kinh doanh và cải tiến sản phẩm do các chuyên gia phân tích tài chính, chuyên gia phân tích tín dụng, tư vấn ngân hàng… đánh giá và xếp hạng.

Ngoài ra, Global Finance còn tham khảo ý kiến tư vấn từ các nhà điều hành doanh nghiệp, các nhà tư vấn và phân tích trong lĩnh vực tài chính ngân hàng... trên toàn thế giới. Để tăng thêm tính khách quan, sự chính xác và độ tin cậy của kết quả, Global Finance còn tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến ​​của độc giả trên diện rộng.

Danh sách Best Bank 2017 khu vực châu Á Thái Bình Dương có sự góp mặt của nhiều ngân hàng tên tuổi lớn của khu vực và thế giới như: Commonwealth Bank (Top 5 ngân hàng lớn nhất Australia), ICBC (Ngân hàng có vốn hóa lớn nhất thế giới 2016), The Bank of East Asia (Một trong 3 ngân hàng lớn nhất tại Hồng Kông), State Bank of India (Ngân hàng lớn nhất Ấn Độ), Mizuho Bank (Top 3 ngân hàng lớn nhất Nhật Bản), Shinhan Bank (Ngân hàng đầu tiên của Hàn Quốc)… Năm nay, đại diện Việt Nam duy nhất được Global Finance lựa chọn vinh danh là Maritime Bank (Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam).

Phát biểu về tiêu chí chấm giải, Giám đốc xuất bản và biên tập của Global Finance, ông Joseph D. Giarraputo nói: “Giải thưởng thường niên Best Bank của Global Finance nhằm vinh danh những tổ chức tài chính đáp ứng tốt nhất các nhu cầu đa dạng của khách hàng. Những nhà băng này có thể không phải là ngân hàng lớn nhất hay lâu đời nhất tại quốc gia đó mà chúng tôi đánh giá ở họ sự nỗ lực không ngừng và khả năng thích ứng tốt với những thay đổi của thị trường khiến họ trở nên nổi bật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng”.

Riêng về Maritime Bank của Việt Nam, ông Joseph D. Giarraputo cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao mục tiêu ngân hàng này đặt ra cho hoạt động của mình là mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng và Maritime Bank trong thời gian qua đã thể hiện rõ được những nỗ lực mang đến hiệu quả cao của mình để đạt được mục tiêu đó. Sự tiên phong của ngân hàng này trong nhiều lĩnh vực đã giúp họ gia tăng nhanh chóng số lượng khách hàng và có được sự phát triển ổn định trong môi trường vẫn còn nhiều khó khăn thách thức như hiện nay là một trong những điểm nhấn quan trọng giúp Maritime Bank giành được giải thưởng này”.

Giải thưởng Best Bank 2017 tại các khu vực khác trên thế giới sẽ tiếp tục được công bố trên tạp chí Global Finance số ra tháng 5/2017. Lễ trao giải sẽ được tổ chức trong Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế/ Ngân hàng Thế giới tại Washington DC vào ngày 14/10/2017.

Global Finance được thành lập vào năm 1987, có trụ sở chính đặt tại New York (Mỹ) và các văn phòng đại diện tại London (Anh) và Milan (Ý). Global Finance phát hành Tạp chí chuyên nghiên cứu thị trường tài chính quốc tế có lượng ấn phẩm hơn 50.000 bản, phát hành rộng rãi trên 192 quốc gia. Đối tượng độc giả Global Finance hướng đến chủ yếu là lãnh đạo cao cấp của các tổ chức tài chính lớn trên toàn cầu. Giải thưởng của Global Finance được đánh giá là một tiêu chuẩn đáng tin cậy dành cho các tổ chức tài chính lớn.

A.D

Theo Trí thức trẻ