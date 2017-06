Gỗ An Cường tiếp tục ghi dấu ấn tại Vietbuild HCM 2017

“One-stop Shopping Center” trở lại

Ngoài bộ sưu tập gần 1.000 màu gỗ có sẵn đa dạng, dịp này, Gỗ An Cường cũng giới thiệu đến khách hàng những bộ sưu tập nổi bật: 2 Bộ sưu tập đồng màu MFC và Laminate Kingdom; Bộ sưu tập 2017 với hàng loạt sản phẩm từ 15 màu Acrylic bóng gương mới, bề mặt MM không bám dấu vân tay, dòng sản phẩm vân vải với những màu giả vải tự nhiên, đến MFC platinum cùng những đường vân gỗ được chạm nổi,…

Tiếp nối sự thành công của mô hình căn hộ mẫu studio ấn tượng từng gây tiếng vang từ Vietbuild HCM 2016 và chuỗi sự kiện One-stop Shopping Center (một điểm đến thỏa mãn mọi nhu cầu cho một không gian sống hoàn hảo) được tổ chức ở showroom có qui mô diện tích lên đến 2.200 m2 2.200m2 toạ lạc tại số 279 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận.

Năm 2017, An Cường One-stop Shopping Center đã trở lại với những điểm nhấn mới mẻ hơn, độc đáo hơn: Không gian hiện đại, tinh tế, mang một sức lôi cuốn khó cưỡng nhờ cách phối hợp màu sắc và nội thất khéo léo giữa các sản phẩm làm từ gỗ do An Cường sản xuất cũng như các sản phẩm trang trí nội thất do An Cường phân phối theo mô hình One-Stop Shopping Center.

Gian hàng Gỗ An Cường tại Vietbuild HCM 2017 ghi dấu ấn với khách tham quan.

Ngay trong ngày đầu khai mạc triển lãm Vietbuild HCM lần 1 -2017, gian hàng của Gỗ An Cường đã thu hút rất đông khách ghé tham quan, tìm hiểu về các sản phẩm. Với sự tư vấn tận tình từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của công ty, các khách hàng đã được tìm hiểu sâu hơn về các dòng sản phẩm của Gỗ An Cường, nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của mình cho tổ ấm.

Ứng dụng thiết kế mới với An Cường design tool

Tại triển lãm kỳ này, An Cường cũng chính thức ra mắt ứng dụng thiết kế An Cường design tool. Đây là phần mềm thiết kế mô phỏng màu gỗ thực tế với thư viện hơn 1.000 màu vật liệu từ MFC, Laminate, Acrylic, Veneer… cho hàng chục mẫu không gian sống từ bếp, phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc với thiết kế rất đa dạng và được sắp đặt tinh tế.

Khách hàng có thể tự chọn màu tường, màu nội thất, màu sàn gỗ… và tự chọn chất liệu cho nội thất theo sở thích, phong cách riêng. Với mong muốn đưa sản phẩm Gỗ An Cường đến gần hơn với khách hàng và hỗ trợ tối đa về mặt ứng dụng, An Cường Design Tool ra đời gồm nhiều phiên bản dành cho desktop, tablet, mobile (iOS, Android).

Bộ sưu tập màu gỗ mới của An Cường tại Vietbuild HCM 2017.

Gỗ An Cường là nhà sản xuất và cung cấp nguyên vật liệu trang trí nội thất, vật liệu décor hàng đầu tại Việt Nam từ năm 1994. Hiện, công ty còn là nhà phân phối cho hàng loạt thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới từ Mỹ, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Úc về tấm décor, tấm trang trí và các loại gỗ công nghiệp được sử dụng rộng rãi trong trang trí nội thất nhà ở, chung cư, trường học, bệnh viện, siêu thị…

Với hơn 2.700 nhân viên và 10 showroom trên toàn quốc cùng với hệ thống đại diện nước ngoài như: Campuchia, Malaysia, Nhật Bản, Canada, Mỹ, Úc… Gỗ An Cường liên tục cải tiến, đầu tư hàng loạt máy móc và trang thiết bị hiện đại, lên đến hàng ngàn tỉ đồng, đồng thời mở rộng nhà máy sản xuất với diện tích trên 130.000 m2, trong đó có một nhà máy chuyên sản xuất hàng nội thất phục vụ cho dự án và xuất khẩu bởi hơn 1.200 công nhân với mục đích mang đến những giải pháp gỗ nội thất toàn diện và hiện đại nhất.

Ngoài ra, các tiêu chí hoạt động nhằm bảo vệ sự phát triển bền vững về môi trường và xã hội cũng được công ty rất quan tâm thông qua chứng chỉ ISO 14001:2004, chứng nhận Green Label của Singapore. Gỗ An Cường còn cam kết tiếp tục nâng tầm các hoạt động này và đang triển khai kế hoạch hành động cụ thể hướng đến tuân thủ bộ tiêu chuẩn về môi trường và xã hội International Financial Corporation(IFC).

A.D

Theo Trí thức trẻ