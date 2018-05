Golfer bị loại "tức tưởi" do đánh bóng trúng... chim

Tinh huống hi hữu xảy ra tại hố 14 PAR3, vòng 2 RBC Heritage khi Kelly Kraft dùng gậy sắt 7 để đưa bóng lên green. Thật không may cho golfer này bóng bay lên thì trúng đúng một con chim lớn đen đang lao xuống. Vụ va chạm không gây hại cho con chim này nhưng bóng của Kelly Kraft đã đập vào tấm chắn ở hồ và rơi xuống nước. Anh tin rằng bóng sẽ lên green nếu không đánh trúng chim. Kelly Kraft ghi điểm double bogey hố này và anh kết thúc vòng với +1, đánh 72 gậy. Số điểm này khiến anh thừa 1 gậy so với đường lát cắt. Kelly Kraft bị loại khá tức tưởi.



Trả lời phỏng vấn Kelly Kraft nói: "Tôi đã không thể vượt cắt chỉ vì một con chim".

Kelly Kraft cũng đã hỏi trọng tài về việc đánh vào chim khiến bóng rơi xuống hồ thì có được đánh lại mà không bị phạt không? Câu trả lời của trọng tài PGA TOUR Dillard Pruitt là không. Có áp dụng bóng dự phòng trong trường hợp đánh bóng vào dây điện nhưng với chim khi di chuyển thì không có. Điểm khác biệt ở đây là chim thì do chúa trời tạo ra còn dây điện thoại là do con người làm nên. Đây là cú đánh 'đen đủi" thôi. Tình huống hiếm khi gặp nhưng có lẽ thứ 6 ngày 13 là có thật với Kelly Kraft.

Kelly Kraft từng về vị trí thứ 3 ở giải Dominican Republic tháng trước nhưng này phải chào tạm biệt giải RBC Heritage chỉ vì một chú chim.

Kelly Kraft nói: "Luật quy định thật không hợp lý khi bạn không được đánh lại ở trường hợp này. Bạn có thể đánh lại khi đưa bóng trúng dây diện hoặc chim di chuyển bóng khỏi vị trí nằm thì được đặt lại chỗ cũ. Thế nhưng ở trường này thì lại không được làm gì cả. Tôi thấy điều này còn hiếm hơn cả ghi HIO".