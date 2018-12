Google đang tìm hiểu thủ tục để mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

Chiều 11-12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Kent Walker, Phó Chủ tịch Tập đoàn Google (Mỹ) đang sang thăm và làm việc với các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Kent Walker, Phó Chủ tịch Tập đoàn Google - Ảnh: Thành Chung

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Tập đoàn Google Kent Walker cho biết đã được tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ tại Việt Nam và thấy khích lệ về mức độ ứng dụng công nghệ của họ và tham vọng của Chính phủ trong đào tạo 1.000 kỹ sư công nghệ chất lượng quốc tế.

“Đây là thông tin rất thú vị với chúng tôi và chúng tôi coi Việt Nam là đối tác tốt của Google trong khởi nghiệp sáng tạo”- ông Walker nói.

Phó chủ tịch Google cũng đánh giá cao cách tiếp cận của Chính phủ Việt Nam trong phát triển ở 2 phương diện tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi và thúc đẩy hợp tác đa phương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hoan nghênh chuyến thăm của ông Kent Walker tới Việt Nam và nêu rõ Google đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam trong nhiều năm qua.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao thiện chí của Google trong hỗ trợ phát triển kinh tế số thông qua đào tạo kỹ năng lập trình cho nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam. Đây là những giải pháp quan trọng, góp phần để Việt Nam phát triển 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020.

“Quan điểm của Việt Nam là mạnh lên về CNTT và coi CNTT là nền tảng cho phát triển. Chúng tôi muốn Google nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và hỗ trợ cho hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo”- Phó Thủ tướng nói và bày tỏ Chính phủ ủng hộ Google hiện diện lâu dài và tiếp tục đầu tư kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Về việc triển khai Luật An ninh mạng tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ đánh giá cao sự hợp tác của Google với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bên liên quan trong đảm bảo an toàn, an ninh mạng và góp ý xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành luật. Đây là điều kiện cần và đủ để tạo môi trường phát triển thuận lợi không chỉ cho lĩnh vực công nghệ thông tin mà còn cho các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của Việt Nam.

“Tôi cho rằng với lợi thế về thị trường và khả năng thích ứng của nguồn nhân lực trẻ đủ để tạo nên sức hấp dẫn cho Google mở văn phòng đại diện tại Việt Nam”- Phó Thủ tướng nói.

Đáp lại, Phó Chủ tịch Kent Walker cho biết Google đang tìm hiểu các bước để mở văn phòng đại diện tại Việt Nam trên nguyên tắc chung của tập đoàn này là bảo đảm các quy định ở các nước sở tại không trái với cam kết quốc tế.

Ông Kent Walker cũng bày tỏ đồng tình với Chính phủ Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh mạng, góp phần xây dựng một xã hội ổn định, chan hoà và khẳng định Google sẽ phối hợp với các cơ quan, hướng tới đáp ứng các mục tiêu này.