Grab tiếp tục tổ chức Ngày tri ân tài xế công nghệ Grab với nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng 8

Đây là năm thứ 2 Grab tổ chức Ngày tri ân tài xế công nghệ Grab sau thành công vào năm 2018 và là một trong những nỗ lực của Grab nhằm khẳng định cam kết gắn bó lâu dài tại Việt Nam với sứ mệnh Công Nghệ Vì Cộng Đồng (#TechforGood)

Tiếp nối thành công vào năm trước, năm nay, Grab sẽ tiếp tục tổ chức Ngày tri ân tài xế công nghệ Grab 08/08 với hàng loạt hoạt động hướng đến các đối tác tài xế xuyên suốt tháng 8. Đây là hoạt động thường niên nhằm ghi nhận những nỗ lực của các đối tác tài xế, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về nghề tài xế công nghệ trong cộng đồng tài xế, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết của Grab trong việc gắn bó lâu dài tại Việt Nam với sứ mệnh Công Nghệ Vì Cộng Đồng (#TechforGood).

Trong tháng 8 này, Grab sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sự kiện họp mặt cộng đồng tài xế công nghệ; trao tặng hàng ngàn phần quà hấp dẫn cho các đối tác tài xế… Đặc biệt, vào Ngày tri ân tài xế công nghệ Grab 08/08, Grab sẽ thực hiện những chương trình bất ngờ tại một số khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nhằm gửi lời cảm ơn đến các đối tác tài xế và tiếp thêm lửa cho họ trên hành trình đưa đón hành khách. Khách hàng cũng có thể chung tay giúp chương trình thêm phần ý nghĩa bằng cách gửi lời cảm ơn và đánh giá 5 sao cho các bác tài sau mỗi chuyến đi. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng đây sẽ là động lực rất lớn để đối tác tài xế hoàn thành những chuyến xe an toàn và văn minh.

Ông Jerry Lim, Giám đốc Grab Việt Nam cho biết: "Sự phát triển của Grab tại Việt Nam không thể thiếu những đóng góp to lớn của những bác tài tận tụy chạy từng chuyến xe mỗi ngày để đưa hành khách đến nơi an toàn. Do đó, bên cạnh những hoạt động thường xuyên nhằm quan tâm thiết thực đến phúc lợi cho đối tác tài xế, những người đang dựa vào nền tảng Grab để làm sinh kế cho bản thân và gia đình, Ngày tri ân tài xế công nghệ Grab 08/08 hằng năm là dịp để Grab gửi lời cảm ơn và mong muốn gắn kết lâu dài hơn nữa với các đối tác của mình. Năm nay, với các hoạt động thú vị và bất ngờ diễn ra trong suốt tháng 8, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại nhiều niềm vui cho đối tác tài xế và tiếp thêm động lực để họ nâng cao chất lượng dịch vụ tốt hơn nữa".