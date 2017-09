GTNfoods: Điển hình Start up thành công trong lĩnh vực nông nghiệp sạch

Thành lập từ năm 2011, Công ty cổ phần GTNfoods (mã chứng khoán: GTN) hoạt động trong các lĩnh vực đa ngành đa nghề như: Sản xuất tre công nghiệp, xây dựng hạ tầng, nông sản, thực phẩm, vật tư nông nghiệp, khoáng sản, vật liệu xây dựng, nhựa, cáp viễn thông. Tuy nhiên, công ty đã nhanh chóng nhận thấy tiềm năng lớn của ngành nông nghiệp nên nhanh chóng xác định lại chiến lược kinh doanh, nông nghiệp và hàng tiêu dùng làm cốt lõi.

Để lớn nhanh trong ngành nông nghiệp, công ty đầu tư vào các Tổng Công ty của nhà nước với thương hiệu lớn, tiềm năng tăng trưởng rõ ràng, cơ sở hạ tầng tốt nhưng đang gặp nhiều rào cản trong phát triển kênh phân phối, bán hàng và marketing…Mục tiêu chiến lược của GTNfoods là xây dựng một nền tảng nông nghiệp có quy mô lớn, vững chắc, từ đó phát triển chuỗi cung ứng, cung cấp thực phẩm có chất lượng tốt, sạch và dinh dưỡng tới người tiêu dùng.

Sau gần 2 năm, đến nay, GTNfoods đã sở hữu 35% CTCP thực phẩm Lâm Đồng (mã chứng khoán VDL), 95% Tổng Công Ty Chè (Vinatea), 70,05% Tổng Công ty Chăn nuôi (Vilico) và nhờ đó gián tiếp sở hữu 51% CTCP Giống bò sữa Mộc Châu.

Theo đuổi mô hình “doanh nghiệp xã hội”

“Giá trị lớn hơn, lợi ích nhiều hơn” là triết lý kinh doanh của GTNfoods, Công ty luôn hướng tới tạo ra các sản phẩm có giá trị cao hơn và mang lại nhiều lợi ích hơn, nhiều người được hưởng lợi hơn từ quá trình sản xuất kinh doanh và cung cấp các sản phẩm thiết yếu như chè, sữa, các sản phẩm dinh dưỡng từ sữa….

GTNfoods cũng hướng đến những lĩnh vực phát triển xanh, bền vững, thân thiện môi trường, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xanh của thế giới. Với triết lý kinh doanh như vậy, Công ty phát triển hoạt động kinh doanh theo mô hình “doanh nghiệp xã hội”, giải quyết đồng thời lợi ích cho cổ đông và xã hội thông qua việc đầu tư vào những lĩnh vực mang lại giá trị cao đồng thời có tính lan tỏa lớn, ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển của người dân, đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa. Thông qua việc đẩy mạnh phát triển kinh doanh thân thiện môi trường và có tính lan tỏa cao đối với người dân khu vực miền núi và nông thôn, GTNfoods đã và đang góp phần xóa đói giảm nghèo đồng thời bảo vệ hành tinh xanh cho các thế hệ tương lai.

Thành công nhờ lãnh đạo có trình độ, kinh nghiệm và M&A hiệu quả

Để đạt được những thành quả trên, GTNfoods đã tận dụng được thuận lợi từ thị trường để phát huy thế mạnh nội tại, chiếm lĩnh thị trường, phát triển quy mô và lợi nhuận. Cụ thể:

Cơ cấu cổ đông cô đặc, lãnh đạo có trình độ và kinh nghiệm. Thế mạnh của Công ty là đội ngũ lãnh đạo trong nước và nước ngoài có trình độ và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, hàng tiêu dùng, marketing, xây dựng kênh phân phối, tái cấu trúc doanh nghiệp và quản trị tài chính.

GTNfoods cũng là doanh nghiệp có cơ cấu cổ đông khá cô đặc với CTCP Invest Tây Đại Dương nắm giữ hơn 27% vốn cổ phần, Tael Two partners nắm giữ 22% vốn cổ phần. Sự cô đặc trong cơ cấu cổ đông giúp công ty dễ tìm được tiếng nói chung đồng thuận trong những vấn đề lớn của doanh nghiệp.

Hoạt động M&A hiệu quả. Hoạt động M&A đã tạo nền tảng cơ bản vững chắc cho GTNfoods thực hiện mảng kinh doanh cốt lõi của mình là Nông nghiệp và Thực phẩm. Năm 2016, việc 2 lần phát hành thành công cổ phần riêng lẻ không những giúp tăng vốn điều lệ từ 748 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng, tăng vốn hóa thị trường từ khoảng 600 tỷ đồng lên khoảng 4.500 tỷ đồng mà còn giúp GTNfoods đủ năng lực tài chính thực hiện thành công các kế hoạch đầu tư vào các công ty tiềm năng, tiêu biểu là việc Công ty đã hoàn thành nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinatea, Vilico để có thể hợp nhất công ty con của Vilico là CTCP Giống bò sữa Mộc Châu vào chuỗi hoạt động kinh doanh của mình.

Cũng nhờ quá trình M&A, GTN từng bước thực hiện hoàn thiện chuỗi giá trị đi từ nông trại cho đến bàn ăn hộ gia đình.

Một động thái mới đáng chú ý liên quan đến chiến lược phát triển tương lai của công ty là tại hội nghị xúc tiến đầu tư Mộc Châu - Sơn La hồi tháng 7, đại diện GTNfoods cho biết đã đầu tư tại Mộc Châu - Sơn La hơn 1.500 tỉ đồng, đồng thời cam kết đầu tư thông qua đơn vị thành viên là Vinatea với tổng giá trị 300 tỉ đồng và Mocchaumilk 510 tỷ đồng.

GTNfoods và các đơn vị thành viên Vinatea, đơn vị liên quan Mocchaumilk luôn hướng trọng tâm đầu tư lâu dài vào nông nghiệp công nghệ cao, bền vững, nông nghiệp sạch bền vững tại Mộc Châu - Sơn La. Với cam kết đầu tư này, Vinatea hướng tới việc nâng cao doanh thu gấp đôi kể từ 2020 tại đơn vị thành viên Vinatea Mộc Châu, tạo công ăn việc làm cho 3.000 lao động, góp phần đáng kể vào công tác an sinh xã hội.

Thủ tướng thăm sữa Mộc Châu.

Tình hình tài chính lành mạnh, dòng tiền lớn đảm bảo cho các hoạt động M&A trong tương lai

Hiện tại, GTNfoods có tình hình tài chính lành mạnh, hợp nhất được dòng tiền lớn đảm bảo cho các hoạt động M&A trong tương lai. Với đặc thù hoạt động chính của Công ty mẹ là huy động vốn để thực hiện các giao dịch đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, VCSH chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn. Tính đến 30/06/2017, VCSH của Công ty chiếm 80,89% so với nguồn vốn. Đáng chú ý, sau khi hợp nhất các công ty con khoản tiền và tương đương tiền và tiền gửi của toàn hệ thống tính đến cuối quý 2 năm 2017 đạt gần 1.300 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính 6 tháng cũng tăng mạnh 65,5 tỷ đồng, tăng hơn 50,4 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó riêng thu từ khoản tiền gửi hơn 37,2 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng năm 2017 doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của GTNfoods đạt 2.078 tỷ đồng và 95,4 tỷ đồng tăng lần lượt 71% và 1.131% so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt xấp xỉ đạt 12%, tăng mạnh so với tỷ lệ chỉ 2,9% đạt được nửa đầu năm 2016. Có được kết quả kinh doanh khả quan trên là nhờ việc hợp nhất thêm hai công ty con là Vilico và CTCP Giống bò sữa Mộc Châu, điều này giúp doanh thu cũng như lãi ròng quý 2/2017 hợp nhất tăng mạnh so với cùng kỳ. Cùng với đó, quá trình tái cơ cấu và tăng hiệu quả hoạt động tại Vinatea cơ bản hoàn thành đã góp phần tác động tốt đến lợi nhuận hợp nhất của GTNfoods.

Năm 2017, GTNfoods kỳ vọng sẽ có bước tăng trưởng mạnh mẽ về cả doanh thu và lợi nhuận. Các chỉ tiêu của Công ty mẹ và các công ty con được xây dựng dựa vào các đánh giá thị trường, tình hình cạnh tranh và kế hoạch hoạt động của từng công ty trong năm 2017. Cụ thể, mảng sản xuất kinh doanh Sữa và các sản phẩm từ sữa của CTCP Giống bò sữa Mộc Châu đã được hợp nhất về GTNfoods hứa hẹn sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận cao. Trong khi đó, mảng sản xuất kinh doanh Chè năm 2017 cũng được kỳ vọng có những bước tăng trưởng khả quan nhờ kết quả từ việc sở hữu vùng nguyên liệu chất lượng cao, phát triển thị trường tiêu thụ, chất lượng sản phẩm được nâng cao đem lại lợi nhuận gộp tốt hơn và quá trình tái cơ cấu giúp cắt giảm chi phí quản lý. Ở mảng Chăn nuôi cho thấy việc hoạt động chăn nuôi lợn tại Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh rất khả quan năm 2016 hứa hẹn sẽ tiếp tục được duy trì để đem về nguồn doanh thu và lợi nhuận hợp nhất cho toàn Công ty một cách hoàn hảo nhất.

Có thể nói GTNfoods là một trong những ví dụ thành công về khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp nhờ chiến lược kinh doanh đúng đắn, kết hợp với sự nhạy bén, sáng tạo của ban lãnh đạo. Nỗ lực nghiên cứu và khai thác tốt thị trường, am hiểu thị trường, đáp ứng đúng vào tâm lý chung cũng như nhu cầu tiêu dùng của khách hàng giúp GTNfoods phát triển mạnh mẽ và được kỳ vọng là doanh nghiệp sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.