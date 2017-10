Hà Nội: Có 1 tỷ đồng trong tay, nghĩ ngay đến những dự án chung cư này

Cách đây 2 năm khi thị trường BĐS còn trầm lắng, phát triển các dự án nhà ở vừa túi tiền được coi là cứu cánh của nhiều doanh nghiệp địa ốc. Với mức giá trên dưới 1 tỷ đồng/căn được vay vốn hỗ trợ đến 70-80%, đặc biệt nhiều dự án thuộc diện được vay gói lãi suất ưu đãi 30.000 tỷ đồng đã nhanh chóng vào tầm ngắm của người mua nhà. Giao dịch nhà giá rẻ cũng vì thế mà sôi động vào bậc nhất thị trường.

Tuy nhiên, khoảng gần 2 năm trở lại đây, các dự án nhà giá rẻ bỗng khan hiếm, nguồn cung cũ cạn dần trong khi nguồn cung mới khá hạn chế. Nhà giá rẻ dường như bị lãng quên, phân khúc cao cấp chiếm ưu thế trên thị trường với hàng chục dự án mới bung hàng mỗi quý, trong khi đó dự án nhà có giá 1 tỷ mỏi mắt vẫn hiếm xuất hiện dự án mới.

Điểm trên thị trường BĐS 10 tháng đầu năm 2017 nguồn cung căn hộ mới tầm 1 tỷ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giá bán tại các dự án này giao động quanh mức 16-18 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, có một điều dễ nhận thấy trong khi nguồn cung căn hộ mới ngày càng ít thì những dự án sẵn sàng bàn giao và có thể ở ngay càng trở nên khan hiếm.

Về nguồn cung mới, trong 9 tháng đầu năm thị trường ghi nhận sự gia nhập của một số dự án mới, chủ yếu nằm ở khu vực phía Tây. Cụ thể như dự án dự án ICID Complex Hà Đông của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng ICID, dự án Start Up Tower Đại Mỗ do Công ty CP Kiến trúc Đô thị Nam Thăng Long làm chủ đầu tư…Ngoài ra còn một số ông lớn khác công bố chiến lược sẽ ra mắt nguồn cung lớn căn hộ chung cư vừa túi tiền nhưng hiện nay vẫn chưa chính thức ra mắt thị trường.

Đối với nguồn cung ít ỏi căn hộ giá 1 tỷ có thể nhận nhà ở ngay tập trung tại một số dự án nằm chủ yếu ở khu Tây và Tây Nam thành phố. Đầu tiên, phải kể đến dự án Tứ Hiệp Plaza do Công ty CP Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Vinh Hạnh làm chủ đầu tư với 30 tầng với 2 tầng hầm hầm. Tứ Hiệp Plaza nằm ngay cạnh công viên Yên Sở là một trong những dự án hiếm hoi khuc vực Tây Nam Hà Nội có giá chưa đến 1.1 tỷ đồng/căn. Theo thông tin chúng tôi có được, lượng căn hộ còn tại dự án này không nhiều, với mức giá khá phù hợp lại có chất lượng tốt, thiết kế hợp lý, hệ thống an toàn phòng cháy nhập từ mỹ, vị trí đẹp các căn hộ tại đây là lựa chọn hàng đầu cho phân khúc nhà ở vừa túi tiền khu vực Tây Nam Hà Nội.

Xa hơn một chút về khu vực phía Tây Hà Nội, những dự án chung cư chuẩn bị bàn gian còn có thể kể đến như Dự án Xuân Mai Spark State Dương Nội (Hà Đông) với mức giá 18 triệu đồng/m2, Chung cư FLC Garden City Đại Mỗ (Quận Nam Từ Liêm) của Tập đoàn FLC Group với giá từ 16-18 triệu đồng/m2. Khu chung cư Xuân Phương Residence của Công Ty CP Tasco với mức giá được giao dịch trên thị trường 15,5-18 triệu đồng/m2.

Xuống dưới khu vực Huyện Hoài Đức dọc đại lộ Thăng Long, thị trường cũng vẫn còn nguồn cung từ một số dự án như Gemek Premium huyện Hoài Đức (18 triệu đồng/m2); Tòa T2, Dự án Thăng Long Victory An Khánh (15 triệu đồng/m2), Dự án The Golden An Khánh (16 triệu đồng/m2)… Tuy nhiên, các dự án này đã được chủ đầu tư mở bán khá lâu và số lượng còn lại không nhiều.

Tại sao nhà giá rẻ đang đắt như tôm tươi bỗng nhiên trở nên khan hiếm trên thị trường? Cho ý kiến về vấn đề này ông Lê Ngọc Quỳnh, Giám đốc Sàn giao dịch địa ốc thịnh vượng TVR thừa nhận: "Lợi nhuận hấp dẫn từ phân khúc căn hộ cao cấp đã khiến các doanh nghiệp BĐS ồ ạt đầu tư vào lĩnh vực này mà bỏ quên phân khúc cốt lõi của thị trường nhà giá rẻ. Trong khi phân khúc nhà giá rẻ vừa tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành thủ tục bán nhà vừa mang lại lợi nhuận thấp".

Đánh giá về triển vọng phân khúc nhà giá rẻ trên thị trường thời gian tới ông Quỳnh cũng chi biết thêm do nguồn cung khan hiếm nên các dự án chung cư giá rẻ càng trở nên đắt giá, đặc biệt là những dự án chất lượng tốt, có vị trí thuận tiện và có mức giá phù hợp.