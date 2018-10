Hà Nội: Đá vỉa hè tuổi thọ 70 năm vừa lát đã hỏng

"Làm sai để mà làm đi làm lại, cứ vài năm, vài tháng lại lát vỉa hè là tốn tiền của dân, vì vỉa hè cũng làm bằng tiền thuế của dân. Do đó, Hà Nội cần nghiên cứu lại xem vì sao vỉa hè vừa lát lại nhanh chóng xuống cấp, là do chất lượng gạch, đá tự nhiên hay do thi công sai?”.

TS. Nguyễn Ngọc Long

Phó chủ tịchHội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam