Hà Nội lập ban chỉ đạo đưa huyện Hoài Đức lên quận năm 2020

Ngày 18-9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4926/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020.

Cửa ngõ vào huyện Hoài Đức tại quốc lộ 32

Ban chỉ đạo thực hiện đề án này gồm 16 thành viên do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm Trưởng ban. Các phó trưởng ban gồm các ông: Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ; Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Ban Chỉ đạo này cũng có các Ủy viên là Chánh Văn phòng UBND TP; Giám đốc các sở ngành như Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng…

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng chương trình; chỉ đạo, giám sát, đôn đốc thực hiện các giải pháp để có thể huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan Trung ương, các cơ quan của thành phố, doanh nghiệp trong và ngoài nước, của nhân dân... tập trung thực hiện được các dự án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức đã được xác định trong đề án, đảm bảo đến năm 2020 đạt được đủ các tiêu chí thành lập quận.

Hiện nay, Sở Nội vụ Hà Nội đang phối hợp với UBND huyện Hoài Đức xây dựng Đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận năm 2020. Đề án đã được các sở, ban, ngành đóng góp ý kiến và sau khi chỉnh sửa tiếp thu đã được xin ý kiến Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Huyện Hoài Đức hiện có 19 xã và một thị trấn, nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 16 km, diện tích tự nhiên 8.246 ha, dân số trên 230.000.

Huyện đang tạo diện mạo của một vùng đô thị mới với nhiều khu đô thị hiện đại như: Bắc An Khánh, Nam An Khánh, Geleximco, Bắc quốc lộ 32, Vân Canh, khu nhà ở biệt thự sinh thái cao cấp An Khánh...