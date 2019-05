Hà Nội: Người dân vật vã dưới trời nắng nóng trên 40 độ C

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trưa 19-5, tình trạng nắng nóng ở Hà Nội vẫn không có giấu hiệu giảm nhiệt, nắng nóng không gió khiến không khí càng trở nên oi bức, khó chịu.



Nắng nóng khiến nhiều người lao động khó khăn trong việc mưu sinh

Theo cơ quan khí tượng dự báo, trong ngày hôm nay 19-5, Hà Nội tiếp tục chịu nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 38-39 độ, có nơi trên 40 độ. Từ ngày 20-5, nắng nóng có thể kết thúc ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Nền nhiệt tại tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ mát hơn. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ sẽ hết nắng nóng diện rộng.

Trước đó, ngày 17-5, Hà Nội ghi nhận khu vực Láng có nhiệt độ trên 40 độ C, các khu vực còn lại hơn 38 độ C. Đến 18-5, nhiệt độ cao nhất tại một số trạm khí tượng đạt hơn 39 độ C (nhiệt độ đo trong lều). Nhiệt độ ngoài đường vào ban trưa lên tới 43-44 độ C.

Do vào cuối tuần, nắng nóng gay gắt và cảnh báo chỉ số tia tử ngoại (UV) ở mức từ 7 đến 9 (mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng) khiến đường phố Hà Nội ít người đi lại. Không gian đi bộ hồ Gươm, địa điểm hấp dẫn với người dân và du khách, cũng ít người vui chơi.

Theo cơ quan khí tượng, nền nhiệt độ trung bình các tháng mùa hè 2019 có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Nhiệt độ trong các đợt nắng nóng nhiều khả năng đạt mức cao (39-41 độ C) và không ngoại trừ các trạm khí tượng sẽ ghi nhận mức nhiệt kỷ lực.

Các đợt nắng nóng sẽ tập trung nhiều trong tháng 5 ở phía Tây Bắc Bộ, từ tháng 5 đến tháng 6 ở phía Đông Bắc Bộ và từ tháng 4 đến 8 tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Một số hình ảnh do Báo Người Lao Động ghi nhận cảnh người dân vất vả trong cái nắng ngày 19-5 ở Hà Nội:

Đường phố vắng người qua lại dưới cái nóng gay gắt

Dừng đèn đỏ giữa trưa nắng

Những người lao động tận dụng bóng râm gầm cầu vượt để nghỉ trưa

Ai cũng mệt mỏi trong cái nắng khắc nghiệt

Nhưng vẫn phải bám trụ mưu sinh