Hà Nội nhan nhản chung cư xây vượt tầng, sai phép, lơ là ‘bà hỏa’

Thanh tra 50 chung cư, phát hiện 38 dự án sai phạm

Đoàn Thanh tra liên ngành của Hà Nội mới đây đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội về thực hiện thanh tra, kết luận đối với các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hà Nội có sai phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng đất.

Kết quả thanh kiểm tra cho thấy, trong số 50 dự án được lựa chọn ngẫu nhiên để thanh tra có 38 dự án sai phạm về quy hoạch, xây dựng như: xây dựng vượt số tầng, thông tầng, vượt diện tích xây dựng, diện tích sàn xây dựng so với quy hoạch, thiết kế được duyệt hoặc giấy phép xây dựng, sử dụng sai công năng một số tầng trong toà nhà chung cư, thay đổi cơ cấu căn hộ, chưa hoàn thiện hồ sơ về quy hoạch, xây dựng… Trong đó có 15 dự án sai phạm về xây dựng, quy hoạch ảnh hưởng tới an toàn phòng cháy chữa cháy .

Chủ đầu tư dự án 88 Láng Hạ, Công ty TNHH Hanotex, tự ý xây dựng thêm 6 căn hộ tại tầng kỹ thuật và tầng mái (Ảnh Hồng Khanh).

Bên cạnh đó, nhiều dự án chưa thẩm duyệt, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy hoặc còn vướng mắc về nộp tiền sử dụng đất, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Một số chủ đầu tư được nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng đã tự ý chuyển nhượng dự án cho chủ đầu tư thứ cấp không đúng quy định.

Trong danh sách 50 dự án được đoàn Thanh tra chọn ngẫu nhiên thì có tới 38 dự án nhà chung cư phát hiện sai phạm. Điển hình như khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Capitaland Hoàng Thành (phường Mộ Lao, quận Hà Đông) do Công ty TNHH Capitaland Hoàng Thành làm chủ đầu tư, chưa làm thủ tục xác định và nộp nghĩa vụ tài chính đối với số căn hộ được điều chỉnh tăng từ 992 lên 1.478 căn. Đến thời điểm thanh tra, Công ty chưa nộp phí xây dựng theo Kết luận 10660 do Sở Xây dựng ban hành tháng 12/2014.

Dự án chung cư số 143, ngõ 85 Hạ Đình (Thanh Xuân), do Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và CTCP Đầu tư 135 làm chủ đầu tư đã tự ý xây tăng hàng chục căn hộ, xây dựng 4 căn hộ thông tầng 20 lên 21, xây dựng tầng 22 không có trong giấy phép xây dựng. Ngoài ra, dự án này còn đưa vào sử dụng khi chưa được phê duyệt nghiệm thu PCCC.

Công ty Đầu tư phát triển đô thị và thiết bị vật tư Hà Nội 1, chủ đầu tư dự án khu nhà ở kết hợp dịch vụ công cộng trên đường Nguyễn Tuân thì tự ý xây 2 tầng chung cư ngoài giấy phép xây dựng, xây dựng sai giấy phép nhiều diện tích, chưa nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích sử dụng thêm ngoài diện tích trúng đấu giá, chưa được nghiệm thu PCCC.

Dự án khu nhà ở Mễ Trì do CTCP Đầu tư và Phát triển nhà số 68 làm chủ đầu tư chưa được nghiệm thu tổng thể PCCC, chưa nộp đủ tiền chênh lệch giữa giá thành và giá trị xây dựng đối với 46 căn thấp tầng theo số tiền tạm tính của cục thuế, tự ý bán 10 căn hộ cho Quỹ đầu tư phát triển khi chưa được UBND thành phố chấp thuận, tự điều chỉnh tăng số lượng căn hộ cao tầng, chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; Dự án Sakura Tower 47 Vũ Trọng Phụng của Công ty cổ phần Hùng Tiến Kim Sơn, chủ đầu tư xây tăng 2 tầng so với giấy phép xây dựng, công trình sử dụng khi chưa được nghiệm thu PCCC.

Dự án Toà nhà chung cư - Trung tâm thương mại và dịch vụ tại 200 Quang Trung, Hà Đông của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Vượng tự ý xây tăng thêm 5 tầng, chưa thực hiện đầy đủ yêu cầu về phòng cháy chữa cháy; Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội tự ý điều chỉnh tăng số lượng căn hộ tại các tầng, xây thêm 1 tầng hầm tại dự án ở Khu đô thị mới Sài Đồng; Công ty TNHH Hanotex tự ý xây dựng thêm 6 căn penhouse tại tầng kỹ thuật và tầng mái ở dự án 88 Láng Hạ...

Đoàn liên ngành nhấn mạnh, những vi phạm của các doanh nghiệp đều diễn ra công khai, quy mô lớn. Chính quyền cùng các đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ giám sát đã không phát hiện và xử lý kịp thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng bán đi số căn hộ vi phạm. Các căn hộ dân đã vào ở không dễ cưỡng chế, chủ đầu tư có thể “hợp pháp hóa” vi phạm, trong khi vẫn có thể thu lợi.

Thêm loạt chung cư chưa nghiệm thu PCCC

Thời gian qua, nhiều chung cư cao tầng không đảm bảo về PCCC đã được công bố công khai. Năm 2016, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã đăng tải danh sách liên quan đến 75 công trình nhà chung cư cao tầng còn tồn tại, vi phạm về PCCC trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Cảnh sát PCCC đã tổ chức làm việc, hướng dẫn và yêu cầu chủ đầu tư cam kết thời hạn thực hiện hoàn thành các nội dung tồn tại, thiếu sót về PCCC đối với gần 70 công trình. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều công trình đã hết thời hạn cam kết nhưng vẫn chưa hoàn thành các nội dung tồn tại.

Gần đây, khi kiểm tra phát sinh thêm 15 công trình khác chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động. Trong danh sách 15 công trình vi phạm mới phát sinh có đến 4 công trình, thuộc dự án khu đô thị Nghĩa Đô do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội (HICC1) làm chủ đầu tư bao gồm, Tòa CT1A, CT1B, CT2B và CT2C, với hàng nghìn cư dân sinh sống.

Dự án khu hỗn hợp nhà ở, dịch vụ thương mại văn phòng trường học Tràng An Complex (số 1 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) do Công ty TNHH Đầu tư toàn cầu Tràng An làm chủ đầu tư, Tòa tháp C, Dự án VC2 Golden Silk, Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai do Công ty cổ phần xây dựng số 2 (VC2) làm chủ đầu tư… chưa nghiệm thu PCCC cũng đã đưa dân vào ở.

Ngoài ra còn có các cụm công trình lớn, nằm trong quần thể khu đô thị Dương Nội : Tòa nhà HH2 ABC, thuộc địa phận phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai và cụm công trình Tòa nhà HJK, thuộc địa phận phường Dương Nội, quận Hà Đông của Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển bất động sản Thế Kỷ (Cengroup) cũng vi phạm về an toàn PCCC. Tòa HJK (hiện đã được đổi tên thành Parkview Residence) cũng dính hàng loạt tai tiếng từ khi bán hàng, cho đến khi đã bàn giao căn hộ và đưa dự án vào vận hành.

Vấn đề PCCC đã được cảnh báo tại rất nhiều chung cư. Trên thực tế tại Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ cháy ở chung cư. Hiện nay vẫn có một tỷ lệ không nhỏ chung cư cao tầng dù chưa được thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn được cấp phép xây dựng hoặc chưa được nghiệm thu đã đưa người đến ở mà không bị đình chỉ. Không chỉ sự vi phạm nghiêm trọng về pháp luật PCCC của chủ đầu tư, sự yếu kém trong việc kiểm tra xử lý mà còn xem thường tính mạng của hàng nghìn người dân.

Mới đây, UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm đối với các vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn TP. Trong quá trình thực hiện các Sở, ngành công bố công khai các dự án bất động sản đang thế chấp ngân hàng, các dự án không thực hiện bảo lãnh, dự án chậm tiến độ, các dự án chưa nghiệm thu chất lượng công trình, chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng…

HĐND TP Hà Nội cũng đã đề xuất kiên quyết không xem xét cho các chủ đầu tư dự án nhà ở có dự án vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, quy hoạch được tham gia đầu tư dự án mới.

Theo Hồng Khanh

Vietnamnet