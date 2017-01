Hà Nội sắp xây thêm cầu

Cụ thể, vị trí công trình tương ứng K50+240 đê tả Đáy, tổng chiều dài cây cầu là 356,65m. Ban Quản lý dự án giao thông 2 chỉ được phép tổ chức thi công từ khi có quyết định cấp phép của cấp có thẩm quyền, chỉ xây dựng công trình, lán trại tạm trong phạm vi bảo vệ đê điều và trên bãi sông để phục vụ thi công khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

UBND thành phố Hà Nội cũng chỉ rõ việc sử dụng bãi sông làm nơi tập kết vật tư, máy móc và đường công vụ phục vụ thi công trên cơ sở cao trình bãi sông hiện trạng, không đắp tôn cao gây cản trở dòng chảy, thoát lũ. Trong quá trình thi công phải có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đường bộ và vệ sinh môi trường, an toàn lao động, cũng như đảm bảo an toàn trong suốt quá trình khai thác, sử dụng.

Công trình thi công xong phải gửi hồ sơ hoàn thành về Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, Hạt Quản lý đê Ứng Hòa - Mỹ Đức phục vụ công tác quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai.

Việc xây dựng cầu Mỹ Hòa vượt sông Đáy có vai trò vô cùng quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại hai bên bờ sông Đáy thuộc huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa. Bên cạnh đó còn giúp giảm nguy cơ tai nạn giao thông, tắc nghẽn giao thông và góp phần phát triển kinh tế-xã hội, an ninh cho cho hai huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa. Đồng thời, đảm bảo khớp nối đồng bộ với các tuyến đường trong khu vực.

Xuân Thắng

Theo Trí thức trẻ