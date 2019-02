Hà Nội siết chặt an ninh, xuất hiện xe bọc thép của CSCĐ trước thượng đỉnh Mỹ - Triều

Trao đổi với PV vào ngày 22/2, Đại tá Lê Ngọc Ly, Trưởng Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, công tác đảm bảo an ninh, an toàn khu vực sân bay quốc tế Nội Bài rất quan trọng nhằm đảm bảo thành công cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới.

Theo Đại tá Ly, hiện đơn vị đang triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm hoàn thành tuyệt đối nhiệm vụ được giao.

Tại địa bàn ngoài sân bay Nội Bài, Công an huyện Sóc Sơn cũng phối hợp với các lực lượng chức năng đang triển khai các phương án nghiệp vụ nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tuyến đường giao thông nối từ sân bay đến trung tâm thủ đô.

Ngoài ra, lực lượng công an đã tăng cường phổ biến về việc cấm sử dụng tuyệt đối mọi thiết bị bay không người lái, đèn chiếu sáng laser hay pháo hoa... ở khu vực gần sân bay.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực nội thành cũng được Công an TP Hà Nội tăng cường.

Dàn xe mô tô của CSGT Hà Nội.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội, hiện đơn vị đã tăng cường 96 tổ công tác tuần tra, kiểm soát từ 23 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, tấn công, trấn áp mạnh mẽ các tội phạm hình sự.



Ngoài ra, 30 tổ công tác thuộc lực lượng 141 cũng tăng cường công tác chốt chặn tại các ngã 4 đường phố thuộc địa bàn TP.Hà Nội, luân phiên vào các khung giờ khác nhau.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động và công an các quận, huyện tiếp tục triển khai Mệnh lệnh 01, Mệnh lệnh 02 trên toàn địa bàn Thủ đô.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho hay, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã phối hợp cùng Cục CSGT, đơn vị chức năng triển khai, hoàn tất công tác khảo sát phương án đón, dẫn các đoàn đại biểu quốc tế từ sân bay Nội Bài về các địa điểm dự kiến diễn ra Hội nghị, nơi nghỉ ngơi, tham quan và các hoạt động bên lề.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng điều động gần 1.000 cảnh sát cơ động, an ninh phối hợp cùng Công an TP Hà Nội phục vụ công tác bảo vệ Hội nghị.

Xe bọc thép của lực lượng CSCĐ.

Ghi nhận của PV trong ngày 22/2, tại một số ngã tư của thủ đô như tại Điện Biên Phủ - Hàng Bông, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng - Phạm Hùng... lực lượng CSGT phối hợp với Cảnh sát cơ động có mặt đảm bảo phân luồng giao thông, duy trì trật tự đường phố.

Đặc biệt trong ngày hôm nay, xe ôtô bọc thép S5 của lực lượng Cảnh sát cơ động Bộ Công an xuất hiện trên một số tuyến đường, phố Hà Nội.

Đây là loại xe bọc thép có trọng lượng 10,4 tấn, chiều dài hơn 6 m. Ôtô bọc thép, chống đạn toàn bộ được trang bị cho lực lượng cảnh sát cơ động, cabin có thể chở 12 người.

S5 là phương tiện đa dụng, có thể tham gia trinh sát, chống bạo động, hộ tống hoặc vận chuyển vũ khí, khí tài quân dụng. Thân xe và kính dòng xe này có khả năng chống đạn, gầm xe chống được mìn; lốp xe chống đạn có khả năng chạy thêm 50 km sau khi hết hơi...