Hà Nội: Soi phân khúc căn hộ chung cư có giá từ 2 tỷ đồng tại khu vực Hà Đông

Theo số liệu vừa được công ty tư vấn bất động sản Savills công bố, quý III/2017 khu vực Hà Đông vẫn là tâm điểm hút người mua ở thực cũng như giới đầu tư, chiếm 23% tổng số lượng giao dịch trên thị trường. Một thống kê khác của CBRE cũng cho thấy, khu vực phía Tây và Tây Nam chiếm tới 60% nguồn cung mới trên thị trường trong quý 3 vừa qua. Điều đó chứng tỏ các dự án ở khu vực quận Hà Đông, Nam Từ Liêm luôn mở bán khá sôi động.

Đặc biệt, hiện nay giá bất động sản ở khu vực này đã về mức khá hấp dẫn. Do đó, nhiều dự án căn hộ chung cư mới chào bán đã được đông đảo người mua đón nhận. Những dự án thuộc phân khúc 2 tỷ vừa ra mắt thị trường trong thời gian gần đây có thể kể đến như Chung cư Samsora Premier 105 Chu Văn An, (Yết Kiêu, Hà Đông) do Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Hà Nội làm chủ đầu tư, dự án Chung Cư HTV Complex (Hà Cầu, Hà Đông) do Công Ty CP Đầu Tư Và Thương Mại Phú Thịnh làm chủ đầu tư….

Hay như dự án Roman Plaza Tố Hữu do Công ty CP Dịch vụ Đô thị Hải Phát PSP làm chủ đầu tư là một trong những dự án gây được sức hút đặc biệt trên thị trường. Mới đây lễ khai trương căn hộ mẫu diễn ra vào ngày 29/9 đã thu hút đông đảo khách hàng tham dự. Đã lâu lắm rồi thị trường mới chứng kiến một dự án khách hàng phải xếp hàng dài chờ đợi xem nhà mẫu dự án.

Được biết khu chung cư Roman Plaza không chỉ đơn thuần là hai tòa nhà chung cư mà còn là một tổ hợp biệt thự, nhà phố trải dài trên diện tích 4ha với mật độ cư dân lý tưởng, chưa đến 900 hộ dân được quy hoạch trên diện tích gần 3,6ha. Dù có mức giá chỉ từ 1,9 tỷ đồng/căn, cư dân vẫn được hưởng đầy đủ các tiện tích của một khu căn hộ hạng sang với bể bơi bốn mùa rộng 600 m2, phòng tập Gym, Spa, khuôn viên cây xanh. Đặc biệt, thiết kế căn hộ tại đây cũng hoàn toàn khác biệt so với các dự án khác khi có tới 2 lô gia.… Nội thất căn hộ cũng được trang bị đầy đủ người mua nhà có thể sách Vali đến ở luôn.

Trong khi những dự án mới ra mắt được chủ đầu tư chau chuốt nhiều đến tiện ích sống như Roman Plaza được lòng người mua nhà khó tính thì những người có nhu cầu mua nhà khu vực Hà Đông ở ngay cuối năm nay cũng có thể chọn mua tại những dự án khác là nguồn cung cũ đang bước vào giai đoạn bàn giao như Chung cư HPC Landmark 105 Tố Hữu, Xuân Mai Riverside Mỗ Lao hay một số căn hộ còn lại của các dự án Goldsilk Residence Vạn Phúc, Hà Nội Landmark 51 Vạn Phúc.

Có thể thấy, hiện nay nguồn cung những dự án căn hộ có quy mô lớn được đầu tư đồng bộ có giá từ 2 tỷ đồng tại khu vực Hà Đông đang bắt đầu ít dần bởi quỹ đất triển khai ngày càng được thu hẹp lại. Bên cạnh đó, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông ở khu vực này như nút giao Vạn Phúc - Lê Văn Lương kéo dài, hầm chui Thăng Long - Khuất Duy Tiến, đường Lê Trọng Tấn - Văn Phú… tuyến đường đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã và đang được hoàn thiện đã đẩy giá nhà đất tại khu vực này liên tục tăng giá.

Ngoài yếu tố hạ tầng, BĐS Hà Đông đang được hỗ trợ bởi sự xuất hiện của hàng loạt các khu trung tâm mua sắm, tiện ích lớn cũng là một điểm cộng thúc đẩy thị trường BĐS Hà Đông. Đáng chú ý nhất là việc Aeon Mall mở thêm trung tâm thương mại 200 triệu USD dự kiến hoạt động vào năm 2019 đang tác động mạnh đến khu vực này.

Đánh giá về triển vọng BĐS Hà Đông, Bà Nguyễn Hoài An – Giám đốc bộ phận nghiên cứu & Định giá CBRE Hà Nội cho biết: “Phân khúc BĐS tầm trung trong tại khu vực phía Tây như Hà Đông đang có mức thanh khoản cao nhất thị trường. Trong những quý tới, khu vực này vẫn tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản Hà Nội”.