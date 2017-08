Hà Nội thu hút 1,74 tỷ USD vốn FDI trong 8 tháng

Sáng 31/8, Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban với các ngành về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong tháng 9 năm 2017.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), tình hình sản xuất kinh doanh của Hà Nội trong tháng 8 tiếp tục phát triển. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 5,7% so cùng kỳ; tính chung 8 tháng tăng 6,5%. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán ra và doanh thu dịch vụ tăng 12% so cùng kỳ; tính chung 8 tháng, tăng 8,8%.

Khách quốc tế đến lưu trú trong tháng đạt 313 nghìn lượt, tăng 9,9% so tháng trước và tăng 53,8% so cùng kỳ; tính chung 8 tháng đạt 2.338 nghìn lượt, tăng 22,7% cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tháng 8 đạt 5.140 tỷ đồng, tăng 13% cùng kỳ; tính chung 8 tháng đạt 39.962 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ.

Đáng chú ý, đến cuối tháng 8, toàn thành phố đã tiếp nhận 114 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách, tổng số vốn đăng ký 70.694 tỷ đồng; 22 dự án PPP, tổng mức đầu tư 60.000 tỷ đồng; thu hút 1,74 tỷ USD vốn FDI.

Bên cạnh đó, có 16.714 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 14%), số vốn đăng ký 129.266 tỷ đồng (tăng 4%); có 177 doanh nghiệp giải thể và 2.497 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tính chung, toàn thành phố hiện có 223.905 doanh nghiệp; tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký kinh doanh qua mạng 8 tháng đầu năm đạt khoảng 93.600 hồ sơ, chiếm 72%.

Cũng tại buổi giao ban, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị Sở KH&ĐT khẩn trương xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, bởi các doanh nghiệp này với lợi thế về nhân công, ứng dụng công nghệ cao, kết nối tốt luôn phát triển hiệu quả, đóng góp lớn cho nền kinh tế. Để giải quyết dứt điểm việc các doanh nghiệp nợ đọng thuế, bảo hiểm xã hội, Chủ tịch cho biết, lãnh đạo thành phố sẽ mời các doanh nghiệp này theo nhóm lên để lắng nghe các khó khăn vướng mắc, cùng tháo gỡ với doanh nghiệp...