Hà Tiên 1 (HT1): 9 tháng lãi 319 tỷ đồng giảm một nửa so với cùng kỳ

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (Mã CK: HT1) công bố BCTC quý 3/2017 với mức lãi ròng 94 tỷ đồng giảm 64% so với cùng kỳ.

Theo đó, riêng quý 3/2017, Công ty đạt 1.933 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ so với con số 2.114 tỷ quý 3/2016. Giá vốn hàng bán chiếm tới 84% trong doanh thu thuần nên lãi gộp đạt 314 tỷ đồng giảm 34% so với cùng kỳ.

Trong kỳ doanh thu tài chính giảm hơn một nửa từ 16 tỷ đồng xuống chỉ còn 8,8 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng thêm 20% lên mức gần 122 tỷ đồng (trong đó có khoản lỗ chênh lệch tỷ giá gần 40 tỷ đồng cao gấp gần 4 lần cùng kỳ), sau khi trừ các khoản chi phí và chịu thêm gần 5 tỷ đồng lỗ từ hoạt động khác khiến Hà Tiên 1 chỉ còn lãi ròng hơn 94 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 258 tỷ đồng LNST mà doanh nghiệp đạt được trong quý 3/2016 - Đây cũng là con số lợi nhuận thấp nhất trong 11 quý kinh doanh vừa qua của HT1 (kể từ quý 3/2014).

Trong nửa đầu năm 2017 cũng đã đánh dấu khoảng thời gian khá chật vật của doanh nghiệp ngành xi măng nói chung và đối với HT1 nói riêng, 6 tháng lãi ròng của HT1 giảm 39% so với cùng kỳ năm trước, dừng ở mức 224 tỷ đồng. Như vậy lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, HT1 đạt 5.982 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với thực hiện 9 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 322 tỷ đồng, giảm mạnh so mức 629 tỷ của cùng kỳ.

Trước đó vào cuối tháng 8 Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về 6 dự án BOT tại TP.HCM trong đó liên quan tới dự án BOT Phú Hữu do HT1 làm chủ đầu tư: Dự án Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào khu công nghiệp Phú Hữu được UBND TP.HCM chỉ định CTCP Xi măng Hà Tiên làm chủ đầu tư mà không tổ chức sơ tuyển. Quá trình triển khai dự án xảy ra nhiều sai phạm lớn như nhà đầu tư không có cam kết hoặc thỏa thuận bằng văn bản với nhà cung cấp vốn vào thời điểm đàm phán hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có nhiều điều khoản không thống nhất, nếu tính theo vốn vay với lãi suất 13,4%/ năm và chi phí sử dụng vốn 10%/ năm thì sau 24 năm, dự án không có khả năng hoàn vốn, lỗ 345 tỷ đồng, ảnh hưởng đến việc xác định thời gian thu phí và bàn giao dự án cho cơ quan Nhà nước.

Tuy nhiên HT1 lên tiếng cho rằng liên quan đến dự án BOT Phú Hữu, HT1 cho biết, không có ảnh hưởng đáng kể đến chi phí hoạt động của công ty, ngoại trừ một số điều chỉnh dự toán về chi phí dự án theo hướng dẫn của các cơ quan liên quan. Dự án đã hoàn thành giai đoạn xây dựng và có thể bắt đầu thu phí vào cuối năm 2017. Theo kế hoạch sơ bộ, doanh thu hàng năm của dự án khoảng 60-100 tỷ đồng, chỉ chiếm khoảng 1% doanh thu của HT1.

BCTC quý 3/2017_HT1