Hà Tĩnh có tân Giám đốc Công an tỉnh

Chiều ngày (3/3), tại Hà Tĩnh, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho Đại tá Võ Trọng Hải.

Dự lễ trao quyết định, về phía Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy...

Tại buổi làm việc, Đại tá Đỗ Xuân Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Võ Trọng Hải - Ủy viên BTV, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Đại tá Võ Trọng Hải sinh năm 1968 ở xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải từng giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh; UVBTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.



Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) cũng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ chờ hưu đối với Đại tá Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh; công bố quyết định nghỉ công tác đối với Đại tá Võ Trọng Hùng – Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ lực lượng Công an Hà Tĩnh trong thời gian qua, và mong muốn các cán bộ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ lực lượng công an trong thời gian tới, để Công an Hà Tĩnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an đã chúc mừng Đại tá Lê Văn Sao, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an.