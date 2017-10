HACISCO (HAS): Quý 3 thoát lỗ nhờ lợi nhuận khác

Công ty Cổ phần HACISCO (mã CK: HAS) đã công bố BCTC quý 3 với con số lãi tăng mạnh so với cùng kỳ, tuy nhiên kết quả lại không đến từ hoạt động kinh doanh chính của công ty.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 39 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 118,4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp đạt 2,8 tỷ đồng giảm 65% so với quý 3/2016.

Sau khi trừ các khoản chi phí HAS lỗ thuần 437 triệu đồng trong khi cùng kỳ có lãi thuần 5,8 tỷ đồng. Nhờ lãi từ hoạt động khác lên tới 17,4 tỷ đồng nhờ ghi nhận lãi từ hoạt động chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê tại KCN Lê Minh Xuân – Tp.HCM nên LNST của công ty đạt 13,34 tỷ đồng cao gấp 2,7 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, HAS đạt 138,6 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 55% so với cùng kỳ, LNST đạt 16,4 tỷ đồng tăng 17% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 2.106 đồng. Được biết năm 2017, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 275 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 12 - 13 tỷ đồng. Như vậy mặc dù mới chỉ hoàn thành được một nửa mục tiêu doanh thu nhưng công ty đã vượt 26% mục tiêu LNST (nếu chọn mục tiêu 13 tỷ đồng).

Trên sàn niêm yết cổ phiếu HAS nằm trong diện cảnh báo do ý kiến ngoại trừ của kiểm liên quan đến các khoản công nợ phải thu và công nợ phải trả chưa có đối chiếu ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính của công ty. Theo đó tại thời điểm 30/6 khoản công nợ phải thu chưa có đối chiếu là 34,8 tỷ đồng, khoản công nợ phải trả chưa có đối chiếu là 20,7 tỷ đồng.

HAS cho biết đã thực hiện gửi đối chiếu, xác nhận số dư của các khoản công nợ phải thu và công nợ phải trả trên nhưng số công nợ được đối chiếu xác nhận chưa được đầy đủ do các khoản nợ phải thu và phải trả này đã phát sinh từ rất lâu (từ 2000 – 2007), công nợ cá nhân lại chủ yếu là của CBNV đã tự ý nghỉ việc và không có mặt tại nơi cư trú, công nợ của các công ty thì đã thay đổi tư cách pháp nhân, địa chỉ và số điện thoại để liên lạc. Hiện công ty vẫn đang phối hợp với cơ quan pháp luật để giải quyết các khoản nợ này.

Tính đến thời điểm 30/9, các khoản phải thu ngắn hạn của HAS là 118,8 tỷ đồng tăng nhẹ so với đầu kỳ trong đó phải thu ngắn hạn khác là gần 78 tỷ đồng.

Khoản mục nợ phải trả là gần 89 tỷ đồng trong đó phải trả phải nộp ngắn hạn khác là hơn 24 tỷ đồng.