Hải Dương đề nghị hỗ trợ tiêu thụ 20.000 tấn cà rốt ứ đọng

Tại công văn số 196/SNN-TT gửi Bộ NNPTNT, Cục Trồng trọt,, các doanh nghiệp, công ty, siêu thị, chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan,… Sở NNPTNT đề nghị hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ cà rốt trên địa bàn tỉnh.

Theo bà Vũ Thị Hà - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương, hiện nay, diện tích cà rốt chưa thu hoạch của tỉnh Hải Dương còn khoảng 550ha/tổng diện tích 1.200ha; sản lượng chưa thu hoạch còn khoảng 19.000 – 20.000 tấn.

“Năm nay, diện tích trồng cà rốt của tỉnh Hải Dương chỉ tăng hơn vài chục ha so với mùa vụ năm trước. Tuy nhiên, sản lượng còn khá nhiều là do tiêu thụ trong nước từ trước Tết có phần khiêm tốn. Trong khi, các thị trường xuất khẩu chính của cà rốt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Trung Đông và Châu Âu cũng tiêu thụ khá chậm, do khí hậu thuận lợi, các nước được mùa cà rốt” - bà Vũ Thị Hà cho biết.