Hái lộc đầu xuân cùng VIB

Ngân hàng này cũng vừa tung ra chương trình ưu đãi “Mở sổ tiết kiệm, lì xì tiết kiệm” cùng hàng nghìn phần quà lì xì bằng tiền mặt, dành cơ hội lớn cho khách hàng gửi tiết kiệm để hái lộc đầu xuân.

“Mưa” lì xì sau Tết

Theo đó, khi gửi tiền tiết kiệm tại VIB, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất lên đến 7%/năm. Ngoài ra, khách hàng còn được nhận ngay lì xì đến 1 triệu đồng khi gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 3 tháng trở lên hoặc gửi tiết kiệm từ 300 triệu đồng kỳ hạn 1 tháng hoặc 2 tháng tại tất cả các quầy giao dịch của VIB trên toàn quốc.

Đặc biệt, với các sản phẩm tiết kiệm phong phú, khách hàng có thể chọn sản phẩm tiết kiệm phù hợp với mình mà vẫn đảm bảo lãi suất hấp dẫn. Cụ thể, sản phẩm tiết kiệm lũy tiến cho phép khách hàng lựa chọn lãi suất tương ứng với mức tiền gửi của mình.

Khách hàng có thể chọn kỳ hạn gửi theo tuần hoặc theo tháng với lãi suất tỷ lệ thuận với thời gian gửi, càng gửi dài hạn sẽ càng có lãi suất cao. Sản phẩm tiết kiệm kỳ hạn dài kỳ lĩnh lãi ngắn giúp KH vừa đạt được mục đích tích lũy dài hạn lại vừa nhận được tiền lãi định kỳ cao trong ngắn hạn để chi tiêu…

Theo đại diện VIB, đầu năm mới là thời điểm nhà nhà người người đều muốn “rước lộc”. Chính vì vậy, chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng đến gửi tiền tiết kiệm sẽ là món quà mà VIB gửi tặng đến khách hàng như một lời chúc may mắn đầu năm mới, giúp khách hàng có một khởi đầu thuận lợi để năm mới nhiều tài lộc, sung túc và an khang.

Yên tâm với tiền gửi

Theo đánh giá của các chuyên gia tài chính ngân hàng, VIB là một trong những ngân hàng an toàn nhất hiện nay để gửi tiền. Ngoài các chỉ số tăng trưởng rất tốt, VIB còn là ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn (CAR) luôn thuộc nhóm cao nhất thị trường.

“Tỉ lệ an toàn vốn là một thước đo độ an toàn vốn của ngân hàng. Tỷ lệ vốn CAR càng cao, ngân hàng càng an toàn. Khi ngân hàng đảm bảo được tỉ lệ này tức là đã tự tạo ra một tấm đệm chống lại những cú sốc về tài chính, vừa tự bảo vệ mình, vừa bảo vệ những khách hàng gửi tiền tại ngân hàng” - một chuyên gia tài chính phân tích.

Với chỉ số an toàn vốn luôn nằm trong top đầu này, VIB là một trong 10 ngân hàng được NHNN chọn làm Basel II.

2016 cũng được xem là một năm thành công của VIB khi liên tục có mặt trong các danh sách các ngân hàng uy tín nhất. Tạp chí The Banker - thuộc Financial Times đã trao tặng giải thưởng danh giá “Ngân hàng tiêu biểu năm 2016” (Bank of the Year 2016) cho VIB tại lễ trao giải “Ngân hàng tiêu biểu” của 154 quốc gia, được tổ chức London, Vương Quốc Anh. Với lần trao thưởng này VIB là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam được bình chọn trong hai năm liên tiếp 2015 và 2016.

Trước đó, trong kỳ đánh giá của Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Investors Service (Moody’s), VIB được nâng hạng tín nhiệm lên B2, tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có chỉ số tín nhiệm dẫn đầu thị trường.

