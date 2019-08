Hải Phòng sơ tuyển nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội 646 tỷ đồng

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích hơn 30.000 m2; tổng chi phí thực hiện dự kiến là 646 tỷ đồng. Địa điểm phát hành hồ sơ mời sơ tuyển là số 32 đường Lý Tự Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Hình thức sơ tuyển Dự án là rộng rãi quốc tế.

Mục tiêu của Dự án là xây dựng và phát triển khu nhà ở xã hội tại xã An Đồng, huyện An Dương theo hướng hiện đại, góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở xã hội ngày càng gia tăng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của TP. Hải Phòng nói chung và huyện An Dương nói riêng.