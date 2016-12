Hải Phòng: Thưởng Tết người trăm triệu, kẻ trăm nghìn

Theo thông tin cập nhật từ Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng tới ngày 27/12, mức thưởng Tết Dương lịch 2017 của người lao động có mức cao nhất là 14 triệu đồng (Công ty Cổ phần Habeco Hải Phòng); mức thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Về tiền thưởng Tết Nguyên Đán Đinh Dậu, mức thưởng cao nhất mà người lao động nhận được là 100 triệu đồng (Công ty xi măng Chinfong); mức thấp nhất là 100.000 đồng.

Theo ông Trần Văn Huy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng, năm 2016 tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố có thuận lợi hơn so với năm 2015, nên tiền lương bình quân của lao động trong các loại hình doanh nghiệp đều tăng so với năm 2015. Trong đó, tiền lương bình quân chung năm 2016 tăng 18,6% so với năm 2015, đặc biệt các doanh nghiệp dân doanh có tiền lương tăng cao nhất so với năm 2015 là: 29,3%. Tuy nhiên, mức thưởng Tết nhìn chung lại thấp.

“Mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm nay không có biến động lớn, không có những doanh nghiệp thưởng nhiều cho người lao động như những năm trước đây. Chủ yếu các doanh nghiệp thưởng tháng lương thứ 13. Những đơn vị làm ăn tốt, phần lớn thưởng cho người lao động theo quý hoặc theo tháng trong năm, không để dồn đến cuối năm như những năm trước, nên không có những doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán nhiều như những năm trước đây”, ông Huy lý giải.

Theo Hoàng Ngân

Báo Giao thông