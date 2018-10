Hải quan Đà Nẵng bắt giữ khoảng 6 tấn vảy tê tê và 2 tấn ngà voi buôn lậu

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, ngày 24/9/2018, qua công tác thu thập, phân tích thông tin Cục Hải quan Đà Nẵng đã xác lập nghi vấn 1 lô hàng nhập khẩu có dấu hiệu nghi vấn chứa hàng cấm dự kiến về Cảng Tiên Sa Đà Nẵng vào đêm ngày 28/9/2018.

Cụ thể, số container: MSKU 0147717 thuộc vận tải đơn số 770655775 - Lô hàng chưa mở tờ khai; hành trình: Nigeria - Đà Nẵng; tàu vận chuyển: Linda Via IMO 9122345. Tên hàng theo khai báo trên emanifest là nhựa cắt mảnh mới (New plastic PETS). Doanh nghiệp đứng tên nhập khẩu trên vận đơn là Công ty TNHH Thiên Trường Sử (Xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin nêu trên, Cục Hải quan Đà Nẵng cho lập chuyên án lấy bí số HQ-CA-BP 2018 do cơ quan Hải quan chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng để điều tra, bắt giữ lô hàng này.

Ngày 29/9/2018, Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành soi chiếu trước lô hàng trong quá trình xếp dỡ. Qua hình ảnh soi chiếu bằng máy soi container cho thấy trong container chứa một lượng lớn hàng khác lạ nghi là ngà voi, vảy tê tê và một hàng khác chưa xác định.

Ngày 04/10/2018, Cục Hải quan Đà Nẵng đã chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan), lực lượng chuyên trách về chống tội phạm ma túy của Công an, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng tiến hành khám xét các lô hàng có nghi vấn chứa hàng cấm. Kết quả ban đầu phát hiện trong container có 200 bao đựng vảy tê tê và ngà voi, trọng lượng (chưa cân cụ thể) khoảng 06 tấn vảy tê tê và 02 tấn ngà voi. Ngoài ra còn có khoảng 200 bao chứa phế liệu nhựa đã qua sử dụng.

Tổng cục Hải quan cho biết, đây là vụ bắt giữ ngà voi và vảy tê tê lớn nhất cả nước kể từ đầu năm 2018 đến nay và nhiều năm gần đây.

Hiện tại, Cục Hải quan Đà Nẵng đang chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan để tiếp tục hoàn tất việc kiểm tra, khám xét đối với lô hàng. Căn cứ thẩm quyền của cơ quan Hải quan theo pháp luật tố tụng hình sự, Cục Hải quan Đà Nẵng củng cố, hoàn thiện hồ sơ vụ án sau đó chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.