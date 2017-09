Hải sản chết bất thường, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vô can?

Ngày 25-9, Tổng Công ty Phát điện 3 có văn bản phản hồi về hiện tượng một số loài hải sản ở vùng biển Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) chết bất thường trong khoảng một tuần lễ trở lại đây, được cho là có liên quan đến việc vận hành thử nghiệm của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 .

Theo Tổng Công ty Phát điện 3, tổ máy thứ 2 của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vận hành thử nghiệm bằng nhiên liệu than vào chiều 20-9.

Trước khi đốt than thử nghiệm, Ban quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân đã gởi chương trình thử nghiệm đến Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường Bình Thuận, chính quyền địa phương và một số đơn vị liên quan.

Trước đó, ngày 19-9, Cảnh sát Môi trường Bình Thuận đã đến kiểm tra và xác nhận công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đảm bảo để thực hiện đốt than thử nghiệm.

Khi có thông tin về hiện tượng hải sản chết bất thường, Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân đã kiểm tra, rà soát lại tất cả hệ thống bảo vệ môi trường của nhà máy và xác nhận các hệ thống đều làm việc bình thường. Hệ thống quan trắc giám sát môi trường tự động của nhà máy luôn hoạt động, đảm bảo các tiêu chuẩn trong suốt quá trình vận hành thử nghiệm.

Về thông tin nền đáy vùng biển có hiện tượng bồi lắng lớp bùn dày 1-2 cm, Tổng Công ty Phát điện 3 cho biết qua khảo sát thì khu vực này cách rất xa Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 từ 10-20 km.

Về thông tin phản ánh về tình trạng nước đen, nóng tại khu vực biển ngoài nhà máy, qua số liệu ghi nhận từ hệ thống giám sát tự động thì nước làm mát tại bể điều hòa trước khi đổ ra biển luôn dưới 35 độ C. Do đó, việc cho rằng nước biển nóng lên bất thường do nhà máy đốt than thử nghiệm tổ là không có căn cứ.

Tổng Công ty Phát điện 3 cũng cho rằng Bình Thuận hiện nay đang mùa mưa, gió khá lớn làm nước biển ven bờ một số nơi bị đục, có khả năng ảnh hưởng đến thủy sinh.