Hãng hàng không giá rẻ ở Colombia muốn hành khách đứng trên máy bay để giảm giá vé

Theo Independent, hãng hàng không giá rẻ VivaColombia của Colombia - đang cân nhắc phương án bỏ hết ghế ngồi trên máy bay, để các khách hàng đứng suốt hành trình cho nó... rẻ.

Hãng hy vọng phương án nói trên sẽ giúp giảm giá vé, khi họ có thể nhồi nhét thêm nhiều hành khách cho mỗi chuyến bay, tạo điều kiện di chuyển bằng đường hàng không đối với tầng lớp lao động của Colombia và nhóm du lịch ngân sách hạn hẹp.

Mới đây, VivaColombia công bố kế hoạch bổ sung 50 máy bay Airbus 320 nhằm khai thác thị trường du lịch đang tăng trưởng của nước này. Nhóm máy bay mới sẽ có nhiều chỗ ngồi hơn với chi phí vận hành thấp, và bắt đầu được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2018.

Hình ảnh minh họa cho khoảng trống nhờ dẹp hết ghế trên máy bay

William Shaw, nhà sáng lập kiêm CEO của hãng, tiết lộ với tờ Miami Herald rằng hãng đang tìm kiếm các phương án du lịch ghế đứng. “Hiện nay, mọi người đang tìm hiểu xem liệu chúng ta có thể đứng trên máy bay". Chúng tôi rất quan tâm tới mọi phương án giúp đi lại bớt đắt đỏ hơn”, ông cho biết.

Khái niệm về máy bay không ghế ngồi không phải là mới. Nhiều năm qua, các hãng hàng không vẫn tung hứng ý tưởng để cho hành khách ủng hộ kiểu “ghế đứng”.

Hồi năm 2010, hãng hàng không giá rẻ Ryanair (Ireland) từng đề xuất tạo khu vực ghế đứng trên chuyến bay của hãng. Giám đốc Michael O’Leary mô tả ghế đứng như “ghế đẩu quầy bar có dây an toàn”, và thậm chí tỏ vẻ hoài nghi về sự cần thiết của dây an toàn.

Ông cho biết: “Máy bay chỉ là một chiếc xe buýt có cánh. Nếu xảy ra tai nạn máy bay thì, xin Chúa tha tội, một chiếc dây an toàn cũng chẳng thể cứu bạn. Bạn không cần dây an toàn trên tàu điện ngầm London. Bạn không cần một chiếc dây an toàn trên chuyến tàu đang chạy ở vận tốc 190 km/h”.

Tuy nhiên, các Cục Hàng không Dân dụng không tán đồng ý tưởng trên. Cho tới nay, ghế đứng chưa được nước nào phê chuẩn, và Colombia không phải ngoại lệ.

Alfredo Bocanegra, cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Colombia, trả lời đài RCN về quyết định không thông qua của mình: “Chúng ta phải di chuyển đúng với tư cách con người. Ai từng sử dụng phương tiện giao thông công cộng đều biết rằng đứng không phải là lựa chọn tốt nhất”.

Theo Independent