Hàng loạt công ty bị UBCKNN xử phạt

Ngày 20/12/2016, UBCKNN ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam số tiền 100 triệu đồng.

Nguyên nhân, do Công ty đã không báo cáo theo quy định các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2014, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Quyết định về việc góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của Công ty vào CTCP MBG Công nghệ và Truyền thông; Nghị quyết HĐQT ký ngày 04/5/2015 về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2014-2019; Quyết định ngày 08/5/2015 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; Quyết định ký ngày 18/5/2015 về việc xin cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP An Bình; Quyết định ký ngày 04/6/2015 về việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt; công văn ký ngày 08/12/2015 về việc Thay đổi người Ủy quyền Công bố thông tin; công văn ký ngày 18/12/2015 về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại CTCP Hưng Thịnh Phát Việt Nam; công văn ký ngày 03/02/2016 về việc giải trình chênh lệch kết quả SXKD Quý IV/2015 so với cùng kỳ năm trước; Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 01/03/2016.

Cùng ngày, UBCKNN cũng quyết định phạt CTCP Dầu thực vật Sài Gòn (SGO) tổng số tiền 330 triệu đồng trong đó có 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn; 85 triệu đồng vì triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không đúng thời hạn quy định...không CBTT về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và không gửi thông báo mời tất cả các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; 100 triệu đồng do thông tin công bố không chính xác trên Trang thông tin điện tử của Công ty và phạt 85 triệu đồng do báo cáo có nội dung không chính xác nhiều văn bản khác.

Cũng trong ngày 20/12, UBCKNN cũng đã ban hành quyết định phạt CTCP Xe lửa Dĩ An số tiền 7,5 triệu đồng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 01 tháng đến 12 tháng (Tại thời điểm 27/01/2016, CTCP Xe lửa Dĩ An có vốn điều lệ thực góp là 65 tỷ đồng và 200 cổ đông. Tuy nhiên, đến ngày 03/10/2016, Công ty Xe lửa Dĩ An mới nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN).

Ngày 21/12/2016, UBCKNN tiếp tục quyết định phạt CTCP Đường sắt Hà Ninh số tiền 7,5 triệu đồng cũng do Công ty nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 01 tháng đến 12 tháng.

Trước đó, ngày 15/12, UBCKNN cũng quyết định phạt CTCP Chứng khoán Hải Phòng tổng cộng 150 triệu đồng trong đó phạt 50 triệu đồng do đã bố trí một số cán bộ, nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; và phạt 100 triệu đồng do cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định.

Tình tiết giảm nhẹ: Công ty đã khắc phục vi phạm theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ngày 13/12, UBCKNN cũng phạt CTCP Armephaco 40 triệu đồng do Công ty nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng.

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thái Phương

Theo InfoNet/UBCKNN