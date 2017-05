Hàng loạt xe biển xanh hết hạn kiểm định vẫn đi làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự đô thị

Thời gian gần đây, việc hàng loạt xe biển xanh quản lý trật tự đô thị của các phường trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An) đã hết hạn kiểm định nhưng vẫn được lưu thông trên đường mà không gặp bất cứ trở ngại hay xử lý nào từ cơ quan chức năng khiến dư luận băn khoăn.

Lo lắng về độ an toàn của những chiếc xe này khi tham gia giao thông trên đường, không những thế, người dân cũng nghi ngờ đây là những chiếc "xe vua" nên không cần đăng kiểm cũng có thể lưu thông dễ dàng trên đường mà không bị cơ quan nào xử lý.

Trong ảnh là các xe biển xanh của phường Đội Cung, Trường Thi, Hưng Bình, Quán Bàu (TP. Vinh, Nghệ An) "quên" kiểm định nhiều năm.

Theo tìm hiểu của PV, hiện tại có đến 11 xe có dán chữ "quản lý trật tự đô thị" của 11 phường, xã trên địa bàn TP. Vinh đã hết hạn kiểm định từ lâu nhưng hàng ngày vẫn được sử dụng đi tuyên truyền và xử lý vi phạm trên các tuyến phố.

Cụ thể, xe biển xanh 37A - 1216 của UBND phường Quang Trung hết hạn kiểm định từ 24/12/2015; xe 37A - 1218 của xã Nghi Phú quá hạn từ 28/7/2015; xe biển xanh 37A - 1621 của phường Vinh Tân hết hạn từ 12/11/2013;

Tương tự, tình trạng xe đã hết hạn kiểm định từ lâu nhưng hàng ngày địa phương vẫn sử dụng đi làm nhiệm vụ trên đường cũng xảy ra ở các phường Cửa Nam, Hà Huy Tập, Hưng Dũng, Hồng Sơn, Trường Thi.

Các xe biển xanh của phường Cửa Nam, Hưng Dũng, Quang Trung và Hà Huy Tập (TP. Vinh) quá hạn kiểm định.

Riêng 2 chiếc xe biển xanh 37A - 1161 của phường Hưng Bình và xe 37A - 1354 của UBND phường Quán Bàu không có trong hệ thống dữ liệu của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Đặc biệt, chiếc xe quản lý trật tự đô thị của phường Đội Cung thường xuyên sử dụng đi tuyên truyền và xử lý vi phạm mang biển số xanh: 37A-1301 đã hết hạn từ năm 2012 nhưng trên kính xe lại dán tem kiểm định của xe khác mang BKS: 73L-7943.

Xe biển xanh của phường Đội Cung mang tem kiểm định của xe ở tỉnh Quảng Bình.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Hữu Đắc - Chủ tịch UBND phường Hưng Bình giải thích: "Do chiếc xe này ít đi, thỉnh thoảng anh em mới đưa ra ngoài đi làm một lúc rồi về chứ cũng không để ý, thực sự là cũng quên thật (quên đi đăng kiểm - PV).

Giờ chúng tôi đang xin chủ trương của thành phố vì đi đăng kiểm mất mấy chục triệu mà chiếc xe này bán giỏi lắm được 20 triệu. Giờ tiền ngân sách thì không có.

Chúng tôi đang xin ý kiến để Uỷ ban thành phố có chỉ đạo vấn đề này" ông Đắc nói và cho biết hiện tại không cho chiếc xe này đi ra ngoài đường.

Trao đổi về chiếc xe biển số xanh mang tem kiểm định của xe khác, ông Võ Tuấn Anh - Chủ tịch UBND phường Đội Cung cho biết xe này được phường mượn từ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh về sử dụng nhưng đã hư hỏng nên thỉnh thoảng sử dụng làm nhiệm vụ trong quãng đường ngắn.

Chiếc xe của phường Hồng Sơn đã quá hạn kiểm định vẫn đi trên đường làm nhiệm vụ.

"Hiện chúng tôi đã trả lại chiếc xe này để họ thanh lý chứ cũng không sử dụng nữa. Hiện chúng tôi không có xe đi nên mỗi lần làm nhiệm vụ trật tự đô thị sẽ thuê xe ngoài", Chủ tịch UBND phường Đội Cung nói.

Liên quan đến vấn đề xử lý các xe hết hạn kiểm định đi trên đường, một cán bộ CSGT Công an TP. Vinh cho biết, do các phương tiện trên chỉ đi quảng đường ngắn, hẹp và chỉ chạy dịp cao điểm xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông nên việc phát hiện và xử lý của cơ quan chức năng có hạn chế.

Xe của phường Vinh Tân quá hạn kiểm định 4 năm vẫn "ung dung" đi trên đường.

Xe của xã Nghi Phú quá hạn kiểm định vẫn đi trên đường.

Được biết, hiện tại toàn tỉnh Nghệ An còn hơn 5000 xe hết hạn kiểm định nhưng chưa thực hiện việc kiểm định lại.

Theo Gia Hưng

Trí thức trẻ