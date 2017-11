Hành trình từ Happy Land đến dự án bị "siết nợ"

Cục Thi hành án Dân dự Long An vừa cho biết đang thực hiện cưỡng chế, kê biên xử lý tài sản đảm bảo thi hành án đối với dự án Happyland (Bến Lức- Long An), do Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Phú An thuộc Tập đoàn Khang Thông làm chủ đầu tư.

Theo đó, tài sản phải kê biên là toàn bộ tài sản sẽ hình thành trong tương lai của hơn 86,4ha đất trong khu công nghiệp tại xã Thạnh Đức (Bến Lức, Long An) và quyền sử dụng đất, nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất tổng cộng hơn 74 ha.

Dự án Happy Land có vốn đầu tư dự kiến lên tới 2 tỉ USD hiện chỉ có vài hạng mục nhỏ lẻ được xây dựng

Trước đó, tháng 5-2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An đã thông qua kế hoạch cưỡng chế thi hành án để kê biên tài sản đối với Công ty Phú An. Sau đó, doanh nghiệp này xin tạm dời lại 2 tháng với lý do đang xúc tiến việc chuyển nhượng cổ phần của công ty.

Đến đầu tháng 8, công ty lại tiếp tục xin gia hạn đến cuối tháng để giải quyết nợ nần lên đến cả ngàn tỉ đồng vì cho rằng đã ký được hợp đồng với một đối tác từ nước ngoài.

Đầu tháng 9, công ty này lại tiếp tục gia hạn lần nữa, Cục thi hành án nhận thấy công ty không có khả năng giải quyết nợ nên báo cáo tỉnh Long An tiếp tục kế hoạch cưỡng chế thi hành án.

Happy Land là một siêu dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn 2 tỉ USD, được xem là khu vui chơi giải trí được kỳ vọng là lớn nhất Đông Nam Á. Dự án dự kiến sẽ đưa vào khai thác từ tháng 4-2014, tạo việc làm cho 10.000 lao động và thu hút đến 14 triệu lượt khách đến tham quan, vui chơi mỗi năm. Tuy vậy, đến nay sau gần chục năm triển khai dự án vẫn chưa hoàn chỉnh, chỉ có vài hạng mục nhỏ lẻ đã thành hình nhưng chưa chính thức hoạt động.

Theo quy hoạch, toàn khu Happyland có quy mô phát triển giai đoạn 1 là 338 ha, giai đoạn 2 là 350 ha. Trong đó, công trình trung tâm là công viên với chủ đề Happyland, có kinh phí đầu tư 600 triệu USD, với các công trình gồm: khách sạn, khu mua sắm, trung tâm triển lãm, phim trường, trung tâm tiệc cưới, không gian văn hóa Việt Nam, khu đô thị thành phố tự do…

Bà Phan Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Khang Thông, từng cho báo chí biết trong thời gian triển khai, có khá nhiều nhà đầu tư, những người nổi tiếng (cha của ca sĩ nổi tiếng thế giới Michael Jackson, ông Joseph Walter Jackson...) đến tìm hiểu quảng bá. Tuy nhiên, có một số người đến rồi đi chứ không có ý định góp vốn như những lời đồn thổi.

Ngoài ra, theo chủ đầu tư, có đến 10 nhà đầu tư có tiềm lực tham gia các hạng mục khác nhau, như xây dựng khu nhà ở và làng Nga; khách sạn lớn của Hồng Kông hứa hẹn sẽ kết nối và mở tour đưa du khách 10 nước đến Việt Nam… Hay dự án Happyland vẫn được triển khai và dự kiến sẽ đưa vào khai thác hạng mục Khu Văn hóa Việt Nam (rộng 50 ha) trước Tết Nguyên đán 2013 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại dự án Happy Land vào tháng 8-2017: