Hardwell by VinaPhone - thương hiệu Việt của người Việt vì giấc mơ EDM Việt

Để tạo ra một sức hút lớn, các lễ hội lớn trên thế giới đều mang một sắc thái riêng biệt như Ultra Music Festival luôn hướng đến sự hiện đại và mạnh mẽ trong chủ đề của chương trình. Còn tại Tomorrowland, người tham dự như được lạc vào xứ sở thần tiên - nơi các câu chuyện cổ tích, những nhân vật mà chỉ trong trí tưởng tượng, hay với bữa tiệc mang đầy sắc màu của sự gắn kết tại EDC - Electric Daisy Carnival.

Độ “hot” của các lễ hội đã lan toả khắp thế giới và tại khu vực Đông Nam Á, đã có rất nhiều các sự kiện thường niên như lễ hội trên bãi biển ZoukOut Music Festival tại Singapore, Waterzonic Thailand với các màn phun nước đặc trưng hay DWP - Djakarta Warehouse Project tại Indonesia nhằm tạo ra một sân chơi “chất” dành cho lượng khán giả vô cùng lớn.

Được tham dự một lễ hội lớn như vậy dù chỉ một lần là mơ ước của rất nhiều người. Nó đòi hỏi các fan phải có một tiềm lực tài chính mạnh khi các chi phí như vé vào cửa, ăn ở, đi lại khiến nhiều bạn cảm thấy nản chí. Thêm vào đó, độ “nóng” của các lễ hội rất lớn nên vé sẽ “cháy” chỉ sau vài giờ khi bắt đầu mở bán. Nếu không nhanh tay, bạn sẽ trượt mất cơ hội hoặc phải mua vé tại chợ đen với giá cao “ngất ngưởng”. Với những bất cập đó, đã có rất nhiều bạn đành ngậm mùi nuối tiếc ở nhà theo dõi sự kiên qua kênh YouTube và báo chí.

Trong khi đó tại Việt Nam, nhu cầu có một lễ hội âm nhạc “đỉnh” được tổ chức hàng năm là rất lớn do sức hút của âm nhạc điện tử và lượng khán giả của dòng nhạc này không ngừng gia tăng. Để có thể tổ chức một sự kiện lớn là một điều không hề dễ dàng và đòi hỏi một sự đầu tư rất lớn về kinh phí cũng như kinh nghiệm tổ chức. Các lễ hội lớn có tuổi đời ít nhất 15 năm để có thể trở thành điểm đến của các “raver” trong khi tại Việt Nam, các sự kiện EDM mới chỉ xuất hiện khoảng ba năm trở lại đây.

Sau sự thành công Martin Garrix by VinaPhone năm 2016, VinaPhone nhận thấy giới trẻ Việt Na đang ngày càng hoà nhập với xu hướng thế giới và Việt Nam cần có một sự kiện thường niên dành những bạn trẻ hâm mộ ngay tại Việt Nam như các bạn trẻ quốc tế.

Chính vì vậy, Vietnam Electronic Weekend với sự kiện chính là đêm nhạc đỉnh cao Hardwell by VinaPhone là 1 sự kiện EDM quy mô hoành tráng diễn ra trong các ngày cuối tuần dành cho lượng fan hùng hậu của dòng nhạc này. Người tham dự sẽ có cơ hội hoà mình vào không khí lễ hội, gặp gỡ những người bạn mới và được nhìn thấy những ngôi sao EDM đang chơi nhạc trực tiếp. Địa điểm tổ chức rộng lớn, các bạn trẻ sẽ được thoải mái “vùng vẫy”. Sân khấu trải dài hơn 100m cùng hệ thống ánh sáng và màn hình LED hàng triệu Pixel. Dàn âm thanh đạt chuẩn quốc tế. Với những điều đó, liệu VEW có trở thành lễ hội âm nhạc điện tử hàng năm tại Việt Nam và là điểm đến của các raver trong khu vực cùng như trên toàn thế giới?

VEW 2016 được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt.

Diễn ra trong 4 ngày 17 - 20/5, VEW 2017 sẽ rất khác so với năm ngoái khi mạnh dạn đi sâu và khai thác các khía cạnh khác nhau của ngành công nghiệp âm nhạc điện tử tại Việt Nam. Sự kiện bao gồm cuộc thi VinaPhone Spin Awards, Hội thảo âm nhạc điện tử Xperts và đêm diễn hoành tráng của DJ top 3 thế giới Hardwell mang tên “Hardwell By VinaPhone” diễn ra vào tối 20/5 tại Sân Vận Động quốc gia Mỹ Đình.

Không chỉ mang lại 1 sự kiện hoành tráng nhất từ trước đến nay, VinaPhone còn phát huy những ưu thế của 1 nhà mạng hàng đầu: Ưu đãi dành cho khách hàng của VinaPhone, tặng vé, miễn phí nhạc chờ là các bản hit của Hardwell, livestream trên nền tảng công nghệ tối tân để tất cả các khán giả xem ofline mà như online..

Tuy rằng sức hút và quy mô của Hardwell by VinaPhone có thể chưa thể bằng các sự kiện lớn trên thế giới do còn non trẻ trong ngành công nghiệp này. Nhưng với những gì mà VinaPhone đang nỗ lực đầu tư, liệu EDM tại Việt Nam có thể trở thành thương hiệu của người Việt cho người Việt? Hãy đến, cảm nhận và trải nghiệm để tìm ra câu trả lời đúng nhất!

Lưu ý:

Để xây dựng sân chơi văn minh và lành mạnh cho tất cả mọi người, Ban Tổ Chức nghiêm cấm mọi hình thức tàng trữ, sử dụng chất kích thích trái phép. Như các sự kiện trước, BTC sẽ bố trí hệ thống an ninh kiểm tra tư trang gắt gao và đội ngũ an ninh đi tuần bên trong khu vực sự kiện.

Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị cấm tham dự chương trình và nghiêm khắc xử lý theo phát luật.

