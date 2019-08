Hãy mua ngay một cuốn sách hay từ lần đầu nhìn thấy, vì bạn sẽ không có cơ hội thứ 2 nhìn thấy nó nữa đâu

Song thực tế là, có nhiều cuốn sách đến lúc chúng ta cần đọc, thì tìm khắp nơi đều không còn sách để mua. Cho đến khi làm việc ở trong ngành sách tôi mới lý giải được nguyên nhân của hiện tượng này.

Do dung lượng, quy mô thị trường sách ở Việt Nam rất nhỏ, nên trong lần đầu ra mắt thông thường một cuốn sách sẽ được in từ 1000-2000 bản, thậm chí chỉ khoảng vài trăm cuốn. Tuỳ theo tình hình bán hàng nhanh hay chậm, tốt hay không tốt, cuốn sách đó sẽ được in tái bản hoặc không in nữa.

Giống như rất nhiều sản phẩm khác, khi ra mắt trên thị trường các cuốn sách cũng cần phải được truyền thông, marketing để người dùng biết đến rộng rãi và có thể bán tốt. Tuy nhiên, ngành sách có khá nhiều đặc thù. Trong khi nhiều công ty khác chỉ kinh doanh một vài loại mặt hàng, đã xác định sẵn được lợi thế cạnh tranh của sản phẩm, phân khúc thị trường, đối tượng khách hàng nhắm tới, thông điệp cần truyền tải... thì công ty sách trong một năm, thậm chí một tháng sẽ cho ra rất nhiều sản phẩm.

Mỗi sản phẩm lại hướng đến một đối tượng khách hàng khác nhau, cần có những thông điệp truyền tải, kế hoạch truyền thông, marketing khác nhau... Bên cạnh đó, doanh thu của một đầu sách, với số lượng bản in ít ỏi, chiết khấu bán hàng cho đại lý rất cao (lên tới 40% thậm chí hơn), nên kinh phí dành cho việc truyền thông & maketing của một cuốn sách rất hạn hẹp.

Có nhiều sách hay Nếu bạn nhìn thấy Mà không mua ngay, Thì rất có thể Đến lúc bạn cần, Bạn không thể nào Mua được nó nữa.

Vì vậy, trong năm, trong tháng nhiều công ty sách thường chỉ chọn một số đầu sách nhất định để tập trung làm truyền thông & marketing. Những cuốn sách còn lại có chung một số phận là lặng lẽ ra thị trường, chậm chạp chờ người mua, cho đến khi hết số lượng in đầu tiên. Các cuốn sách bán chậm khiến việc xoay vòng vốn lâu, tăng phí tồn kho... thường không bao giờ được đặt vào danh sách tái bản của các công ty sách.

Bạn phản biện với tôi rằng, có thể tìm mua cuốn sách đó ở các hàng sách cũ? Thực tế tôi đã thử cách này nhiều lần, nhưng đều không thấy khả thi. Bởi hiện nay phần lớn các cửa hàng sách cũ đều có một số lượng sách khổng lồ với thượng vàng hạ cám đủ mọi thể loại.

Đa phần chủ cửa hàng sách cũ cũng không quản lý số sách mình có bằng danh mục cụ thể; nên khi bạn hỏi họ: Anh chị cuốn X, cuốn Y không? Câu trả lời bạn nhận được có thể sẽ là: Tôi nhiều sách lắm nên tôi không biết được. Mời anh chị qua tìm từ núi sách của tôi nhé! Nghe vô cùng nản lòng ấy.

Thế nên, từ "kinh nghiệm xương máu" của mình, tôi khuyên bạn khi nhìn thấy một cuốn sách hay thì hãy mua ngay, kẻo đến khi cần đi tìm khắp cõi cũng không tìm được đó. Và đừng quên chia sẻ kinh nghiệm này với những người bạn thích/ hay đọc sách của mình nhé!