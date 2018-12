Hé lộ 10 cái tên “đặc biệt” được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2018, đặc biệt có nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng nhưng yểu mệnh, một người từng ca ngợi Việt Nam

#10. Nhà thiết kế thời trang Kate Spade



Tháng 6/2018, thi thể của nhà thiết kế thời trang 55 tuổi Kate Spade đã được tìm thấy trong căn hộ của bà tại thành phố New York, được cho là tự sát vì trầm cảm.

Spade ra mắt thương hiệu thời trang mang tên tuổi của mình vào năm 1993, một năm trước khi bà kết hôn với người chồng Andy. Những năm sau đó, hai vợ chồng bà cùng nhau điều hành công việc, biến mô hình kinh doanh trong một căn hộ nhỏ tại khu phố Tribeca, New York, thành một doanh nghiệp trị giá 27 triệu đô vào năm 1998.



Cuối cùng, vào năm 2006, cặp đôi này đã bán lại công ty cho Neiman Marcus. Tuy nhiên, tình yêu mãnh liệt dành cho thời trang nói chung và túi xách nói riêng của họ không dừng lại ở đó. Đến năm 2015, một lần nữa họ lại cho ra mắt thương hiệu thời trang riêng mang tên Frances Valentine, tập trung vào túi xách và giày dép, được coi là bước đột phá trong ngành thời trang lúc bấy giờ.



Bỏ lại sau lưng cả một doanh nghiệp đang trên đà phát triển, sự ra đi của Kate Spade gây ra không ít khó khăn, khốn đốn cho thương hiệu do chính bà tạo nên.



#9. Nhà Vật lý học Stephen Hawking



Tháng 3/2018, nhà Vật lý học lỗi lạc Stephen Hawking đã qua đời ở tuổi 76.

Mặc dù mắc phải căn bệnh Lou Gehrig (còn gọi là Xơ cứng teo cơ một bên) quái ác, làm giảm chức năng vận động của cơ thể, ông vẫn tiếp tục nỗ lực trở thành giáo sư toán học và giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm vũ trụ lý thuyết của Đại học Cambridge.



"Ông hoàng Vật lý" Stephen Hawking đã được chẩn đoán mắc Lou Gehrig năm 21 tuổi và tiên đoán sẽ không sống quá tuổi 25. Tuy nhiên, với ý chí kiên cường, ông đã chiến đấu và sống chung với căn bệnh mà đến giờ khoa học vẫn chưa tìm thấy nguyên nhân chính xác cho đến khi qua đời ở tuổi 76.



Hình tượng Stephen Hawking đến nay đã trở thành cảm hứng cho nhiều bộ phim tài liệu, phim điện ảnh cũng như ca nhạc nổi tiếng.



#8. Rapper XXXTentacion



Tháng 6 vừa qua, XXXTentacion, một rapper, ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ, đã bị bắn chết trong xe hơi của mình sau khi rời khỏi một đại lý bán xe máy ở Nam Florida.

XXXTentacion, tên thật là Jahseh Dwayne Onfroy, trải qua phần lớn thời thơ ấu của mình ở Lauderhill. Anh bắt đầu viết nhạc sau khi được thả ra khỏi một trung tâm cải tạo thanh thiếu niên địa phương và phát hành bài hát đầu tiên trên nền tảng phân phối âm thanh Soundclound. Nhiều tác phẩm của chàng rapper trẻ này được đứng "chễm chệ" trên bảng xếp hạng Billboard, đưa tên tuổi của XXXTentacion nhanh chóng nổi lên và trở thành thần tượng của một bộ phận giới trẻ yêu thích hip-hop, rap và lo-fi.



#7. Đầu bếp Anthony Bourdain



Anthony Bourdain là một đầu bếp, tác giả, nhà làm phim tài liệu du lịch, nhân vật chính trong các chương trình tập trung khám phá văn hoá, ẩm thực quốc tế. Ông được nhiều nhà bình luận đánh giá là một trong những đầu bếp có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Trước khi qua đời vì tự tự hồi tháng 6 vừa qua, Bourdain đã gặt hái cho mình nhiều thành tựu đáng mơ ước. Năm 2000, ông lần đầu tiên được biết đến với cuốn sách bán chạy nhất "Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly". Năm 2005, ông bắt đầu tổ chức các cuộc phiêu lưu ẩm thực và văn hoá của riêng mình như "Anthony Bourdain: No Reservations" và "The Layover".



Mặc dù nổi tiếng với những thành tựu về ẩm thực và truyền hình, Bourdain cũng khá thành công khi viết cả tiểu thuyết và tiểu thuyết phi lịch sử.



Năm 2016, Bourdain đã cùng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đi ăn bún chả tại Việt Nam làm tư liệu cho chương trình "Anthony Bourdain: Parts Unknown" của mình, ông đã dành tặng nhiều lời có cánh đến món ăn đặc sản nổi tiếng của Việt Nam này.



#6. Meghan Markle

Vào ngày 19 tháng 5, Hoàng tử Harry của Anh và nữ diễn viên Meghan Markle đã chính thức kết hôn, đây được coi là cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực của báo chí nhất trong năm 2018.

Markle, nữ diễn viên 36 tuổi gốc Los Angeles đã bắt đầu hẹn hò với Hoàng tử Harry vào tháng 10 năm 2016. Quyết định "theo chồng bỏ cuộc chơi", cô từ bỏ sự nghiệp diễn xuất đang tươi sáng của mình tại Mỹ và chuyển đến Anh.



Tháng 10 vừa qua, Cung điện Kensington đã xác nhận Công nương Meghan Markle đã mang thai và dự kiến em bé hoàng gia sẽ ra đời vào mùa xuân tới.

#5. Chiến binh Báo Đen – Black Panther

Tháng 1/2018, bom tấn của điện ảnh Hoa Kỳ "Black Panther" đã ra rạp "oanh tạc" doanh thu phòng vé trên toàn thế giới, là bộ phim thứ 18 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), đồng thời đánh dấu bộ phim siêu anh hùng da màu đầu tiên.

Bộ phim nhận được rất nhiều đánh giá phê bình tích cực, với lời khen dành cho đạo diễn, thiết kế phục trang, diễn xuất của diễn viên, một số nhà phê bình còn coi đây là một trong những phần phim hay nhất của MCU và ghi nhận ảnh hưởng văn hoá của phim.



Đầu tháng Ba, "Black Panther" trở thành bộ phim siêu anh hùng có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại.

#4. Nhà văn, hoạ sĩ Stan Lee



Stan Lee, vừa là hoạ sĩ, nhà văn, chủ bút, chỉ đạo sản xuất, dẫn chương trình, đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị của Marvel Comics, đã qua đời vào tháng 11 ở tuổi 95 do lên cơn suy tim và hô hấp.

Vị cựu chủ tịch của Marvel Comics đã trở thành gương mặt được yêu thích nhất Vũ trụ Marvel, trên cả các nhân vật siêu anh hùng trứ danh mà ông tạo ra như Người khổng lồ xanh Hulk, Thần sấm Thor, Người sắt Iron Man,…



#3. Rapper Mac Miller



Tháng 9/2018, nam rapper Mac Miller đã qua đời tại nhà riêng tại Los Angelens, California ở tuổi 26 vì sử dụng ma tuý và rượu bia quá liều.

Mac Miller tên thật là Malcom James McCormick, là một rapper, ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Mỹ với nhiều album có thành tích thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng Billboard.



Chàng trai này từ sớm đã bộc lộ tài năng về âm nhạc từ khi mới chỉ là cậu bé 6 tuổi. Khi lên trung học phổ thông, anh quyết định theo đuổi dòng nhạc hip hop.

Nam ca sĩ đã từng có tiền sử sử dụng thuốc quá liều trước đây và được đông đảo mọi người biết đến. Cũng chính lý do này là nguyên nhân chấm dứt mối tình kéo dài 2 năm của anh với nữ "tiểu diva" Ariana Grande, gây xôn xao dư luận một thời gian dài.



Tuy là một nghệ sĩ có lối sống không mấy lành mạnh nhưng không thể phủ nhận tài năng, cùng những thành tựu mà rapper trẻ tuổi Mac Miller đã gặt hái được trong quá khứ. Cái chết của anh đã để lại sự bàng hoàng, nuối tiếc cho ngành giải trí cũng như người hâm mộ trên toàn thế giới.



#2. DJ Avicii



Avicii (tên thật là Tim Bergling, người Thuỵ Điển), là DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu trên thế giới. Trong sự nghiệp của mình, tay chơi nhạc 28 tuổi này đã đạt được nhiều thành tựu không thể kể xiết và nhiều lần được xếp thứ hạng cao trong bảng xếp hạng 100 DJ hàng đầu thế giới với nhiều bản hit như Wake Me Up, You Make Me, Hey Brother,…

Năm 2016, vì lý do bản thân không đủ sức khoẻ để phục vụ khán giả khi từng được chẩn đoán viêm tuỵ do sử dụng quá nhiều rượu và tình hình ngày càng có chiều hướng chuyển biến xấu, anh quyết định giải nghệ để tập trung trị bệnh.



Ngày 20/04/2018, Avicii đã qua đời ở tuổi 28 tại Oman – một quốc gia Trung Đông. Ban đầu không có nguyên nhân nào được xác định, nhưng các báo cáo sau đó chỉ ra rằng cái chết của người nghệ sĩ trẻ tuổi này là do tự tử vì nghĩ rằng mình "không thể tiếp tục lâu hơn được nữa".



Quả thực, sự ra đi của Avicii là một mất mát to lớn cho làng EDM nói riêng và người yêu âm nhạc trên toàn thế giới nói chung. Dù vậy, tên tuổi của anh đã trở thành huyền thoại trong lòng giới trẻ với những bài hát bất hủ đi cùng năm tháng.



#1. World Cup



Tháng 6/2018, 32 quốc gia đã "tề tựu" tại nước Nga xinh đẹp để cạnh tranh cho một giải thưởng lớn nhất trong nền bóng đá quốc tế: Giải vô địch bóng đá tế giới 2018 (World Cup 2018). Đây cũng chính là từ khoá được "săn lùng" nhiều nhất trên Google từ người dùng trên toàn cầu năm qua.

Sau chiến thắng đáng nể trước Croatia, đội tuyển Pháp đã trở thành nhà vô địch World Cup 2018 một cách vẻ vang.



Với sức hút khổng lồ từ bộ môn thể thao vua, tinh thần cạnh tranh quyết liệt giữa các đội cùng chu kỳ tổ chức 4 năm một lần, thật dễ hiểu khi giải đấu này trở thành từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất từ người hâm hộ trên toàn thế giới.