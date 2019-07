Hé lộ số tiền giao dịch trong đường dây đánh bạc qua mạng "khủng" vừa bị triệt phá

Liên quan đến vụ việc lực lượng công an thuộc Bộ CA và CA TP Hải Phòng triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn có liên quan đến nhóm người nước ngoài tại tòa nhà thuộc Khu đô thị Our City (quận Dương Kinh), cơ quan chức năng bước đầu thông tin, có hơn 380 người nước ngoài bị bắt quả tang khi đang vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế tại khu đô thị trên.

Thời điểm lực lượng cảnh sát thuộc Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an TP Hải Phòng kiểm tra hành chính khu đô thị Our City đã phát hiện hơn 100 phòng làm việc ở đây được các "con bạc'' thuê để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại hiện trường phá đường dây đánh bạc “khủng”, cơ quan công an đã tạm giữ hơn 380 người nước ngoài, đang điều hành các website tổ chức cho các công dân của nước ngoài đánh bạc trực tuyến, trong đó có các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, lô đề.

Số liệu xác định sơ bộ ban đầu cho thấy, số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc tính ra tiền Việt là hơn 10.000 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, hơn 530 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng nhiều tài liệu và đồ vật liên quan khác.

Trước đó, chiều 27/7, lực lượng trinh sát của Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hải Phòng đã ập vào kiểm tra khu đô thị Our City, tại Km9, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện tại khu vực tòa nhà trung tâm đặt rất nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hệ thống đánh bạc qua mạng. Các tòa nhà xung quanh đều có thiết bị phục vụ việc đánh bạc.

Lực lượng công an đã thẩm vấn tại chỗ hàng trăm người nước ngoài được cho là có liên quan đến hoạt động đánh bạc qua mạng Internet.

Tại tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà trong Khu đô thị Our City, lực lượng cảnh sát phát hiện các máy chủ và hàng trăm máy thành phần tại các tòa nhà khác trong khu đô thị này.

Các máy chủ và máy thành phần cùng các thiết bị đánh bạc qua mạng được vận hành bởi nhiều người nước ngoài có tuổi đời khá trẻ, có cả nam lẫn nữ.

Công việc vận hành hệ thống máy móc được hoạt động liên tục và chia thành các ca trong ngày. Hết mỗi ca làm việc lại được thay thế người mới, nhưng gần như tuyệt đối không ai được đi ra ngoài mà chỉ được sinh hoạt hạn chế trong khu đô thị.