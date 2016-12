Hé lộ thêm thông tin 2 mẫu xe điện mới nhất của Before All

Thiết kế đầu tiên mang phong cách hiện đại, thể thao, khoẻ khoắn, thiết kế còn lại mang hơi hướng cổ điển, trang nhã của thế kỷ trước. Tất cả đều toát lên một vẻ đẹp hoàn hảo, từ hình thức bên ngoài đến chất lượng bên trong.

Siêu phẩm thứ nhất với thiết kế ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sở hữu động cơ chống nước bền bỉ cùng với 5 bình ắc quy 60V khiến xe có thể di chuyển quãng đường lên tới 100km trong 1 lần sạc.

Giảm xóc chịu lực cao giúp xe vận hành êm ái trên mọi nẻo đường. Chắn bùn sau được thiết kế với kiểu dáng hoàn toàn mới mẻ, thon gọn, bắt mắt và chắc chắn, khắc phục tối đa khuyết điểm bắn bùn đất khi đi trời mưa so với những dòng xe đã có trên thị trường.

Xe sử dụng bóng đèn chiếu sáng sợi đốt, có khả năng chiếu sáng rộng và xa giúp người sử dụng có thể nhìn rõ những chướng ngại vật khi di chuyển vào ban đêm.

Chắn bùn và giảm xóc sau sau thon gọn, chắc chắn, đèn chiếu sáng sợi đốt cao cấp.

Thiết kế độc đáo này đang sở hữu 4 màu sắc hot nhất năm 2017: Đỏ đen, Trắng, Xanh ngọc, Xanh lá. Người dùng có thể thoải mái lựa chọn theo sở thích và mệnh của mình.

Siêu phẩm thứ 2 khoác trên mình phong cách cổ điển của những năm 80-90 của thế kỷ trước, nhưng chiếc xe vẫn mang đậm nét đẹp hài hòa, sang trọng cho người sử dụng. Từ những đường nét thiết kế mềm mại, đơn giản, khiến cho chiếc xe mang vẻ đẹp thanh thoát nhẹ nhàng gần gũi với người sử dụng.

Sở hữu khung thép đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, khoá điện tử chống trộm, công nghệ Fit-Eyelids giúp xe có khả năng chống nước tối ưu, tay ga sửa dụng 3 nấc tốc độ đẳng cấp. Ngoài ra xe có mặt đồng hồ hiển thị thông số rõ ràng, cụm đèn hậu được sử dụng bóng đèn và xi nhan cao cấp, giúp người sử dụng an toàn khi tham gia giao thông.

Cụm xi nhan đèn hậu và đồng hồ điện tử xế điện mới thứ 2.

Xe sử dụng lốp đặc không săm với kích thước bánh lớn lên tới 12inch giúp xe vận chuyển an toàn, chắc chắn. Sở hữu động cơ 500W nhưng sức mạnh tương đương động cơ 1200W, xe đạt quãng đường di chuyển 70-80km/1 lần sạc. Thiết kế được lấy cảm hứng từ thiên nhiên nổi bật với 4 màu đặc trưng: Trắng đen, cafe, Xanh biển, Cam.

Trên thị trường xe điện, đa dạng và nhiều mẫu mã nhưng chưa có mẫu xe nào thật sự được người tiêu dùng đón nhận, thì với 2 chiếc xe mới phong cách hoàn toàn khác biệt, rõ ràng hãng xe điện Before All đang nhắm đến đúng đối tượng và tâm lý của khách hàng. Như ông Mai Văn Khiêm (phó giám đốc phụ trách sản xuất) chia sẻ “Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian, công sức cũng như tiền bạc để phát triển 2 mẫu xe mới này. Chắc chắn các mẫu xe mới sẽ là sản phẩm thế mạnh của Before All trên thị trường xe điện Việt Nam trong năm 2017”.

Hãy cùng chúng tôi đón chờ sự ra mắt của 2 siêu phẩm này trong thời gian sắp tới.

Mọi chi tiết liên hệ: Xe điện Before All Hotline: 0988 224 999 VPGG: Khu CN Vĩnh Tuy – Hoàng Mai – HN Website: http://xedienbeforeall.com/

A.D

Theo Trí thức trẻ