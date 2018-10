Hệ sinh thái bất động sản “chất Nhật” của Nam Long

Cả ba dự án khu đô thị mà Nam Long đang triển khai đều nhận được sự hợp tác đồng hành của hai đối tác Nhật Bản là Hankyu Hanshin Properties Corp. và Nishi Nippon Railroad. Với kinh nghiệm hơn một trăm năm phát triển bất động sản tại Nhật Bản, ngoài nguồn vốn, hai đối tác này còn ghi dấu ấn đậm nét ở từng dự án hợp tác với Nam Long về mặt quy hoạch cũng như thiết kế, lựa chọn vật liệu xây dựng.

Hơn hết, sản phẩm của các dự án này không đơn thuần là nhà ở mà còn bao gồm hệ thống tiện ích như trường học, khu y tế, khu vui chơi giải trí, khu thương mại và văn phòng làm việc… Tại đây, mọi nhu cầu hàng ngày của cư dân đều được đáp ứng một cách tốt nhất mà không cần phải ra bên ngoài. Nhờ đó, cư dân vừa tiết kiệm thời gian vừa giảm chi phí đi lại và hình thành một phong cách sống hiện đại hơn.

Khu đô thị Mizuki Park được quy hoạch hiện đại kết hợp hài hòa với cảnh quan sông nước và mảng xanh, mang đến không gian sống đáng mơ ước cho các cư dân đô thị.

Đầu tiên là khu đô thị Mizuki Park có quy mô 26 ha nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (Nam Sài Gòn). Với hàng loạt tiện ích như 17.000m2 kênh đào, hơn 103.000m2 cây xanh, 40.000m2 trường học; 15.000m2 diện tích thương mại - dịch vụ; trung tâm thể dục thể thao; khu vui chơi giải trí,… Mizuki Park mang đến một không gian sống tiện nghi hiện đại nhưng vẫn đảm bảo chan hòa giữa thiên nhiên. Việc ưu tiên nhiều diện tích cho cây xanh và mặt nước cộng với việc được bao quanh bởi rạch Ngang và rạch Lào giúp Mizuki Park trở thành một “đô thị xanh” đúng nghĩa giữa lòng thành phố. Mỗi khi trở về nhà, cư dân như bỏ lại sau lưng những mệt mỏi, ồn ào của phố thị để hít thở trọn vẹn bầu không khí trong lành, xanh mát một màu cỏ cây. Cũng vì thế mà Mizuki Park được kỳ vọng sẽ trở thành một đô thị “chất Nhật” kiểu mẫu trên thị trường bất động sản TPHCM.

Với dự án Akari City, tọa lạc ngay trên đại lộ Võ Văn Kiệt, cách quận 1 chỉ khoảng 15 phút di chuyển, Nam Long và hai đối tác Nhật lại có một cách tiếp cận khác về quy hoạch không gian sống. Trên diện tích 8,5 ha, Akari City được triển khai theo ý tưởng “thành phố an cư đa tiện ích” với 4.600 căn hộ dòng Flora được cải tiến, nâng cấp và hệ thống tiện ích gồm khu mua sắm, ẩm thực; khu giáo dục; khu y tế; khu công viên cảnh quan, khu vui chơi công cộng…

Điểm nhấn của khu đô thị Akari City là công viên trung tâm rộng lớn kết hợp hàng loạt tiện ích sôi động, góp phần hình thành phong cách sống mới ở khu vực trung tâm thành phố.

Tọa lạc ngay khu vực trung tâm, việc dành nhiều diện tích cho không gian công cộng và tiện ích có thể khiến chủ đầu tư phải hy sinh lợi ích nhưng chất lượng sống của cư dân sẽ được nâng lên xứng đáng. Đặc biệt, ngoài các tiện ích chung như trường học, bệnh viện, công viên hay khu phố mua sắm - ẩm thực sôi động, mỗi block căn hộ Akari City còn có các tiện ích biệt lập khép kín như câu lạc bộ cộng đồng, hồ bơi, sân chơi trẻ em, khu thể dục thể thao, cà phê sân thượng… Rời khu tiện ích chung sôi động bước chân về nhà, ngay trước mắt các chủ nhân sẽ là một không gian riêng tư, bình lặng, nơi người cao tuổi vui sống những khoảng khắc an yên, trẻ con có thể tự do vui đùa cùng chúng bạn mà bố mẹ không phải quan tâm vấn đề an ninh, an toàn.

Một dự án khác của Nam Long cũng đang được thị trường chú ý là khu đô thị Waterpoint với quy mô 355 ha tại Bến Lức, Long An, cách trung tâm TPHCM chỉ khoảng 30 - 45 phút di chuyển. Được phát triển theo mô hình “township” Nhật Bản, dự án bao gồm các khu nhà phố, biệt thự và chung cư; khu phức hợp văn phòng; khu mua sắm, dịch vụ và giải trí; bệnh viện; khu giáo dục mầm non - tiểu học; trường đại học; bệnh viện; khu phức hợp thể thao…

Waterpoint được quy hoạch đúng nghĩa là một đô thị vệ tinh của TPHCM, có khả năng đáp ứng tất cả các nhu cầu sử dụng dịch vụ, học tập, vui chơi giải trí, làm việc… của cư dân.

Khi hoàn thành, Waterpoint không chỉ là một đô thị đầy đủ chức năng phục vụ cư dân sinh sống trong nội khu mà còn “chia lửa” với TPHCM trong chiến lược phát triển các đô thị vệ tinh để giãn dân. Đặc biệt, điểm nhấn của Waterpoint là tích hợp công viên trung tâm lên đến 21 héc ta kết hợp với hệ thống kênh đào và hệ thống cảnh quan đan xen các khối nhà một cách hài hòa, uyển chuyển. Kết hợp với việc được bao quanh ba mặt bởi sông Vàm Cỏ Đông tạo cho Waterpoint một không gian sống tựa như các khu nghỉ dưỡng sinh thái.